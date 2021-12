Diversi dal solito questi spaghetti veloci e piccanti che farebbero anche bene al cuore e al cervello. Della serie come abbinare la pasta nazionale all’idea di portare in tavola anche qualcosa di salutare. Senza dimenticare quell’aspetto leggermente piccante che tanto piace a noi mediterranei. Primi di pasta ce ne sono davvero tantissimi. Alle volte li creiamo noi stessi con gli avanzi di casa. E siamo capaci pure di ideare una ricetta piacevole, così dal nulla. Allora, perché accontentarsi della solita pasta e non provare questa ricetta veloce e gustosa pronta per ogni occasione. I nostri Esperti consiglieranno oggi un’alternativa davvero perfetta per quando il tempo è poco, ma la fame tanta.

La ricetta

Voliamo nella bellissima Sardegna per la ricetta della pasta alla nuorese. Nella speranza di avvicinarci alla bontà di questa ricetta originale che abbiamo provato di persona. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

400 grammi di pasta corta, meglio se scelta tra penne, pennette e simili;

3 cipolle;

300 grammi di patate, scegliendole di qualità adatta a non rompersi facilmente nella preparazione;

pecorino;

sale e pepe;

aglio;

olio evo.

La ricetta originale prevede ovviamente di preparare le patate cuocendole, dopo averle lavate e pelate da crude. Per maggiore velocità, possiamo utilizzare anche quelle precotte dei banchi di gastronomia o dei frigo surgelati del supermercato.

Ecco come preparare velocemente questa pasta, diversa dal solito e molto saporita:

mettiamo a cuocere la pasta;

prepariamo un soffritto con le cipolle, dopo averle sminuzzate, utilizzando l’aglio e regolando di sale e pepe;

aggiungiamo al soffritto le nostre patate, rendendole croccanti, ma allo stesso tempo morbide;

scoliamo la pasta al dente e versiamola in padella con il nostro sugo;

versiamo in una zuppiera e distribuiamo con abbondante pecorino grattugiato.

Un primo già saporito, grazie soprattutto al pecorino, sardo in questa occasione. Nulla ci vieta però di aggiungere anche qualche spezia o qualche erba aromatica per dare ulteriore sapore e un tocco di salute alla nostra ricetta. Il migliore vino da abbinare a questo piatto è un Chianti Classico. Se vogliamo rimanere sull’isola, ecco che il partner ideale potrebbe essere un bel Vermentino di Sardegna Doc. Un incrocio di gusti che si sposano alla perfezione.

