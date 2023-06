Sembra dipinto questo paesaggio ricco di castelli tra Umbria e Toscana, paradiso delle vacanze di Anthony Hopkins

Tempo di vacanze e tanti si preparano a trascorrerle nel nostro Bel Paese, una nazione ricca di angoli spettacolari da esplorare. Ve ne sono talmente tanti che molti potrebbero essere ancora totalmente da scoprire per noi. A noi magari alcuni sono ignoti, non lo sono però ad alcune star che ne hanno fatto meta privilegiata delle proprie vacanze. Un habitué del nostro Paese è Anthony Hopkins, che sembra prediligere una zona in particolare. Sembra dipinto questo paesaggio ricco di castelli tra Umbria e Toscana. Di chi si tratta?

Se stiamo ancora cercando un luogo mozzafiato per quest’estate, dunque potremmo lasciarci ispirare dalla sua scelta e sicuramente non ce ne pentiremo.

L’attore due volte premio Oscar, Anthony Hopkins, o per meglio dire Sir Anthony Hopkins, non ha mai nascosto il proprio amore per l’Italia.

Ne ha parlato proprio recentemente con Fabio Fazio nell’ultima puntata Rai di Che tempo che fa.

Proprio durante l’intervista, ha raccontato di come per festeggiare l’Oscar del 2021 col film The Father, successivo a quello del 1992 come Hannibal Lecter in Il silenzio degli innocenti, sia venuto in Italia.

Ma vi è stato più volte, anche non molto tempo fa. Lo testimonia il suo profilo Instagram dove ha condiviso un esilarante video che ha fatto il giro del web. Nello stesso, l’attore balla Mambo Italiano in una meravigliosa scenografia nostrana. Andiamo a vedere dove si trovava e segniamo il luogo, è una destinazione da visitare assolutamente.

Sembra dipinto questo paesaggio ricco di castelli tra Umbria e Toscana, meta da sogno per l’estate

L’attore ha girato il celebre video in Umbria, in un territorio di confine a ridosso con la Toscana, regione molto quotata dai vip, tanto è vero che anche Maria De Filippi vi trascorre le vacanze.

Sir Anthony Hopkins si trovava precisamente a Lisciano Niccone, piccolo paese in provincia di Perugia.

Sorge alle pendici del Monte Castiglione lungo la vallata del Niccone, che prende il nome dall’omonimo torrente che vi scorre. È un paesaggio perlopiù collinare e in parte ricoperto da boschi che ospitano una rigogliosa flora e fauna. Insomma, ideale per coloro che amano immergersi nella natura incontaminata.

A questi ultimi interesserà apprendere anche della presenza di un percorso trekking per raggiungere il bellissimo Parco attrezzato di Monte Castiglione. Da qui si potrà godere di una vista da togliere il fiato che riuscirà a cogliere l’intero circondario nonché il Lago Trasimeno.

Se dovessimo visitare Lisciano in luglio non possiamo perderci poi la Sagra dei bringoli, grossi spaghetti serviti con ragù di carne, tartufo o sugo di daino. Naturalmente vi sono anche tanti altri piatti tipici da gustare, anche perché molte le aziende agrituristiche del territorio.

Cosa visitare

Oltre alle bellezze naturalistiche però in quest’oasi di pace e relax possiamo visitare anche alcune attrazioni degne di nota. In particolare è una zona costellata di castelli, un’ottima idea potrebbe essere fare un tour tra quelli di Lisciano e dei dintorni. Sarà come fare un salto nel Medioevo.

Nel territorio di Lisciano Niccone, si trova il Castello di Reschio, costruito prima dell’anno Mille. Oggi questo stupendo maniero è diventato un lussuoso hotel molto amato dai vip. Lo stesso Anthony Hopkins avrebbe soggiornato qui, ma la lista dei personaggi famosi annovererebbe anche tanti altri nomi.

A sovrastare il paese, il Castello di Lisciano, risalente al IX-X secolo circa è costruito sulla cima di una collina.

A fronteggiare i due castelli altri due che sorgono in territorio toscano però, precisamente in provincia di Arezzo nel territorio di Cortona. Si tratta rispettivamente del Castello di Sorbello, di tradizione ghibellina e dai torrioni merlati, risale al X secolo. Dista una decina di minuti d’auto da Lisciano Niccone, circa 9 km. L’altro è il Castello di Pierle, a meno di 10 minuti d’auto, con una distanza di poco più di 4 km all’incirca.

Tale è la bellezza del territorio insomma che sembra dipinto questo paesaggio ricco di castelli tra Umbria e Toscana. Ci ruberà letteralmente il cuore con le sue meraviglie naturali e storiche.

L’ennesimo posto della nostra variegata penisola da segnare, se è vero infatti che vi troviamo anche spiagge mozzafiato e mare, allo stesso tempo non dobbiamo assolutamente sottovalutare gli straordinari scorci collinari che ci offre.