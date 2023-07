Come sarà luglio a Wall Street-proiezionidiborsa.it

Wall Street, dopo la pausa festiva del 4 luglio, oggi torna alle contrattazioni. Il 5 luglio è una data di setup di una certa importanza. Le prossime date sono le seguenti: 11,13,19 e 26. I setup rossi sono il 11,19 e 26, e queste sono le date rilevanti. Cosa attendere da ora in poi? Come sarà luglio a Wall Street? Positivo o negativo?

Lo scenario annuale

La nostra previsione per l’anno in corso è positiva. Il terzo anno del ciclo presidenziale, da uno studio accurato sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, è stato quasi sempre positivo, con rendimenti molto spesso a doppia cifra. Ci sono stati casi dove, mentre la media annua (di tutti gli anni dal 1898 ad oggi) è dell’11%, per quest’anno, il rialzo è stato anche del 20/25%.

Alcuni nostri indicatori, fra cui il barometro di gennaio, confermano che l’anno con probabilità quasi del 90%, possa registrare un rendimento positivo (in questo caso non si riesce a proiettare una percentuale).

Da ora al 4 agosto attendiamo un rialzo, e poi una discesa di circa un mese.

Il mese di luglio ha una probabilità del 60% di portare a un rendimento superiore all’1%. Quasi mai in questo mese si è formato un minimo o massimo annuale.

Luglio, statisticamente è uno dei mesi dove si concentrano maggiormente i giorni di Borsa aperta con un rendimento negativo.

Vediamo poi cosa accadrà. Torniamo ora al breve termine.

Come sarà luglio a Wall Street? I supporti di breve da monitorare

La seduta di contrattazione del 3 luglio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.418,47

Nasdaq C.

13.816,77

S&P500

4.455,59.

Non è cambiato nulla rispetto ai giorni scorsi. Infatti i livelli di supporto di breve termine sono i seguenti:

chiusure giornaliere superiori a

Dow Jones

33.610

Nasdaq C.

13.301

S&P500

4.326.

La seduta odierna ci darà indicazioni per il resto della settimana e probabilmente fino al prossimo setup dell’11 luglio.

