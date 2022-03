Da pochi giorni il MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) ha comunicato il programma delle nuove emissioni per il secondo trimestre 2022. Una buona occasione d’investimento per chi ha soldi da investire sul conto corrente e cerca soluzioni a rischio contenuto.

Ricordiamo infatti che l’emittente rimborsa sempre, a scadenza, il valore nominale del bond emesso. Un’eventuale vendita prima della scadenza, invece, può dare origine a una perdita o a un guadagno in conto capitale. Infine è bene ricordare che oltre alla cedola ci sono altri 2 modi per guadagnare anche il 5%, il 10% o 20% con i bond di Stato.

Ecco i nuovi titoli di Stato in emissione

Secondo le disposizioni del MEF, il Tesoro collocherà questi nuovi titoli di Stato per il secondo trimestre 2022:

BTP 3 anni, scadenza 15 agosto 2025. L’ammontare minimo dell’intera emissione sarà di 9 miliardi di euro;

BTP 7 anni, scadenza 15 giugno 2029. In questo caso l’ammontare minimo dell’intera emissione sarà di 10 miliardi di euro

BTP 10 anni, scadenza 1 dicembre 2032 e ammontare minimo dell’intera emissione di 10 miliardi di euro.

Ricordiamo che abbiamo già illustrato quale tempistica “giusta” consente al risparmiatore di fare l’affare sui titoli di Stato. Il MEF ha inoltre precisato che tra aprile e giugno potrebbe collocare altri bond a seconda delle condizioni sui mercati finanziari.

Infine una precisazione terminologica. L’ammontare minimo di cui sopra fa riferimento all’intera emissione. Ossia al valore che il circolante del titolo in questione dovrà raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione avente stessa scadenza.

Per chi ha soldi da investire sul conto corrente sono in arrivo nuovi titoli di Stato con tassi di interesse variabili

Oltre ai BTP di nuova collocazione, il Tesoro potrebbe offrire nuove tranche di titoli di Stato in corso di emissione. Si tratta dei seguenti bond:

1) BTP Short 28/01/2022 – 29/11/2023, cedola 0,00%;

2) BTP 16/12/2021 – 15/12/2024, cedola 0,00%;

3) BTP 01/03/2022 – 01/04/2027, cedola 1,10%;

4) BTP 01/11/2021 – 01/06/2032, cedola 0,95%.

Il MEF si riserva la facoltà di emettere altre tranche di titoli nominali in corso di emissione con scadenza oltre i 10 anni, CCTeu e bond indicizzati all’inflazione. Inoltre, tranche di bond a medio-lungo termine, nominali e indicizzati al carovita, non più in corso di emissione, per l’efficienza del mercato secondario.

Per i risparmiatori interessati, non resta che seguire il calendario delle prossime emissioni MEF e passare all’acquisto. Ricordando sempre che un qualunque investimento deve ottimizzare al meglio tre aspetti:

essere in linea con la propria propensione al rischio;

essere adeguato al periodo dell’investimento;

mirato agli obiettivi di partenza (protezione del capitale, crescita, etc).

Approfondimento

