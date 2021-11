È tempo di pensare ai regali di Natale perché ormai manca meno di un mese alla festa più attesa dell’anno. Tra regali importanti e semplici pensierini, è bene cominciare a portarsi avanti per non arrivare all’affannata corsa dell’ultimo minuto.

Se non vogliamo spendere troppo, ecco 10 regali di Natale ideali per migliori amici e parenti, pazzeschi, molto originali e sotto i 10 euro.

A volte, però, la fantasia scarseggia. Vogliamo fare qualcosa di originale ma non ci viene nessuna idea illuminante. E di regalare il solito panettone o la classica stella di Natale, proprio non se ne parla! Potremmo allora farci consigliare dalle stelle. Più volte, infatti, abbiamo visto come ogni segno zodiacale presenti linee caratteriali proprie e specifiche. Ad esempio, questi 2 segni zodiacali sono i più ordinati, precisi e puntigliosi.

Cominciamo allora a vedere qualche esempio.

Attenzione a non deludere questi 3 segni zodiacali che rimarranno esterrefatti e super contenti per questi regali molto graditi ed apprezzati

I nati sotto il segno della Vergine sono persone piuttosto sensibili. Piuttosto che regali costosi, appariscenti ed impegnativi, gradiscono un piccolo pensiero purché sia fatto con il cuore. Per loro sono quindi perfette tutte le creazioni artistiche ed artigianali fatte a mano.

In generale, il segno della Vergine tiene molto alla casa, ma sempre in maniera sobria e mai sopra le righe. Quindi, nel caso decidessimo di regalargli qualche oggetto d’arredo o accessorio, meglio puntare su tessuti morbidi e colori tenui. Insomma, nulla di vivace né di sgargiante.

Ottime scelte potrebbero anche essere un libro, un kit di prodotti per la cura del corpo e dei cd.

I regali perfetti per gli Scorpione

Di tutt’altra pasta sono invece fatti i nati sotto il segno dello Scorpione. Pieni di interessi, non amano le banalità e le convenzioni. Preferiscono qualcosa di stuzzicante ed originale che stimoli curiosità, intelletto e fantasia. Passionali e seduttrici, le donne Scorpione apprezzeranno di gran lunga romanzi erotici e capi d’abbigliamento in tessuti sensuali come seta e cachemire. Per la casa, via libera a candele profumate, oggetti etnici o d’antiquariato, incensi dai toni dolci. Infine, perfetti anche per gli uomini, libri o dvd relativi a occultismo, archeologia, horror, psicologia e criminologia.

Pratici, utili e concreti, ecco i regali per i Capricorno

È semplice fare un regalo ai nativi del Capricorno. Basta scegliere qualcosa di utile e non una sciocchezza superflua. Perfetti quindi un bel libro, una fragranza o un accessorio come borsa, cintura, portachiavi e portafogli.

Per gli uomini sono perfetti una cravatta, un orologio o un’agenda.

Abbiamo dato proprio qualche bella indicazione perché è bene fare attenzione a non deludere questi 3 segni zodiacali che rimarranno esterrefatti e super contenti per questi regali molto graditi ed apprezzati.

