Se c’era un periodo in cui la borsa doveva essere in pelle oppure in altri materiali, adesso sembra tutto il contrario. Infatti la moda sta convergendo su un solo tessuto. Un tessuto assolutamente invernale, che però solitamente si usa per cappotti, maglioni, pantaloni o guanti. Insomma si usa per tutto tranne che per le borse. E allora altro che borse di pelle o cotone, adesso stanno spopolando questi caldi e morbidi accessori alla moda.

Le tendenze del 2021

Durante il 2021 di tendenze ne abbiamo viste. Siamo passati, infatti, dalla piccola pelletteria per arrivare alla maxi bag. E poi abbiamo visto le mini borse gioiello, quelle dalle forme più particolari che, a volte, fanno anche riflettere sul loro utilizzo, e poi anche quelle da uomo. Perché adesso la borsa è diventata un accessorio anche per uomo, un’evoluzione del borsello? Mettiamola pure così. Sono, infatti, tantissimi i brand, da Gucci fino a Jacquamus, che hanno nella loro proposta commerciale le borse da uomo. Ma quella che sta spopolando ora qual è? È una borsa molto particolare, elegante e soprattutto soffice.

La vera tendenza di questo inverno è, però, la gonna in lana. Tessuto usatissimo d’inverno, caldo e soprattutto morbido. Ora questo tessuto viene declinato anche sulle borse.

Le proposte fashion sono tantissime, vediamone alcune. Marni realizza una borsa midi in lana multicolore. Un accessorio veramente particolare, eclettico e super colorato. Questa presenta il manico in ecopelle e la chiusura con bottone a pressione.

Saint Laurent, invece, propone la classic Sac de Jour nano in lana shearling merino e pelle liscia per i dettagli e l’interno. La borsa presenta una colorazione beige naturale e i dettagli in pelle, invece, sono color mattone.

In due colorazioni, marine e marrone, è la borsa di Valentino Garavani. Borsa con catena Roman Stud in cashmere intrecciato con trama a rombi decorata con maxi borchie. Iconica e femminile è, invece, la borsa di Dolce&Gabbana. Realizzata a mano in lana vergine e vitello, è caratterizzata dall’esclusiva chiusura a cuore gioiello.

Come borsa a spalla abbiamo la Baneto di Jacquemus. Perfetta per essere indossata durante il giorno, di colore beige, questa borsa presenta una tasca a soffietto frontale e il bordo in 100% lana. Ecco allora le borse super alla moda da indossare in lana.

