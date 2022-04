Basta con i soliti boccoli, ecco due acconciature eleganti e divertenti da sfoggiare alle cerimonie di primavera

La primavera è iniziata da un po’ e con essa il periodo delle cerimonie e delle feste. Tra battesimi, matrimoni e comunioni, tutti noi avremo almeno un evento a cui siamo invitati. Il dubbio è sempre lo stesso, come vestirsi? Spesso non vogliamo acquistare un nuovo outfit e tendiamo a riutilizzare vecchi abiti. Ma se vogliamo rinnovare un abito e creare un look interessante ed elegante possiamo farlo giocando su accessori e acconciatura. Oggi vogliamo parlare di alcuni modi per apparire eleganti e raffinate anche negli ambienti più formali. Ecco perché basta con i soliti boccoli, ecco due acconciature eleganti con cui non passeremo di certo inosservate.

Dal passato troviamo ispirazione

Se guardiamo le foto delle cerimonie, vediamo come tutte le invitate hanno spesso la stessa acconciatura. Tra boccoli, torciglioni e chignon, sembra che siano andate tutte dallo stesso parrucchiere. Per questo motivo, se vogliamo emergere dal gruppo, possiamo sperimentare nuovi stili. Oggi proponiamo due acconciature che possono andar bene sia su capelli lunghi che su capelli più corti. Perfette sui capelli morbidamente raccolti, sono ottime anche sul capello sciolto lasciato fluire.

La prima acconciatura che proponiamo si può ottenere grazie ad un accessorio all’ultima moda. Stiamo parlando del cerchietto gioiello, che è sempre più diffuso e popolare. Questi cerchietti sono spesso realizzati con materiali pregiati e possono assumere forme e dimensioni davvero inaspettate. Se indossiamo uno di questi accessori, possiamo semplicemente farlo scivolare sulla chioma e renderlo protagonista del nostro outfit. Possiamo abbinarlo all’ombretto o al rossetto e avremo un effetto retrò davvero irresistibile.

Basta i soliti boccoli, ecco due acconciature eleganti e divertenti da sfoggiare alle cerimonie di primavera

Un altro accessorio che rende incredibilmente raffinato il nostro outfit può essere un copricapo con veletta. Questi accessori tipicamente inglesi sono fatti con un tessuto a rete che contiene una clip con cui fissarli alla capigliatura. Dopo aver raccolto i capelli in un morbido chignon possiamo fissare la clip di sbieco. Ora sistemeremo la veletta in modo che copra la parte del viso più alta. Adesso non ci resta che fissare con qualche spruzzo di lacca e la nostra acconciatura è pronta. Perfetto per una cerimonia religiosa, questo look si addice anche a party in giardino e ad atmosfere più informali. Guardando le foto noteremo subito come ci staglieremo sulle altre invitate.

