Non è facile acquistare un’automobile. Intanto perché bisogna identificarne una che soddisfi le nostre esigenze, sia di comodità che di prezzo. E, poi, perché puntualmente si apre un dilemma, ovvero è più conveniente acquistare un’auto nuova oppure usata. Il primo punto che occorre fissare quando vogliamo comperare un veicolo è il nostro budget.

Certamente, acquistando un’auto usata sarà possibile risparmiare molto rispetto allo stesso modello nuovo. Dunque, con lo stesso capitale potremmo aggiudicarci un’auto superiore quanto allestimento e potenza. Oltre alla naturale usura che determina l’abbassamento del prezzo dell’auto non nuova, c’è un’altra componente che concorre allo sconto. In particolare si tratta dell’IVA. E in caso di auto nuova, appena usciamo dal concessionario l’automobile perde il 22% del suo valore.

In caso di acquisto di un’auto usata non dobbiamo farci ingannare dal basso costo ma dobbiamo fare attenzione a questa possibile truffa

Un’altra opzione a metà tra l’auto nuova e quella usata è rappresentata dalle c.d. auto a km 0. In realtà, queste sono vere e proprie auto usate. Le concessionarie le acquistano in grandi numeri e normalmente sono caratterizzate da un buon allestimento e pochi km percorsi. Questo ne abbassa il prezzo rispetto ad un’auto del tutto nuova, ma rimane più elevato rispetto ad un normale veicolo usato.

Una delle cautele più grandi da mettere in campo nel caso di acquisto di un’auto usata è controllare molto bene il suo reale stato di manutenzione. Infatti, non dobbiamo fidarci del tutto del vecchio proprietario. Questo, anche in buona fede, può dire di non avere mai riscontrato problemi con la vettura, ma questi potrebbero emergere con il tempo. Dunque, è molto importante controllare i tagliandi periodici, e dare un occhio a dove sono stati effettuati.

Una truffa diffusa

Oltre a questo, in caso di acquisto di un’auto usata non dobbiamo farci ingannare dal costo basso e stare attenti anche al contachilometri. Infatti, il chilometraggio è una delle varabili che più incidono sul prezzo di un’auto usata. Questo perché è una delle spie più generali e fedeli rispetto al grado di usura. Per tale ragione dobbiamo stare attenti alle truffe proprio sul contachilometri. Questo può essere manomesso per alzare immediatamente il valore dell’auto.

La Cassazione in una recente ordinanza, numero 12606 del 2022, ha spiegato che è possibile accertare, tramite tecnici, la manomissione del contachilometri. Se l’acquirente dell’auto usata riesce a dimostrare in giudizio questa manomissione, appunto tramite tecnici, può chiedere la risoluzione del contratto. Può chiedere, cioè, che gli vengano restituiti i soldi per l’acquisto dell’auto e anche il risarcimento del danno eventualmente subito.

