Lasagne e pasta al forno sono piatti della tradizione talmente tanto diffusi che trovano una ricetta diversa per ogni casa. Ad esempio c’è chi nel sugo, oltre al macinato di carne, aggiunge uova sode e prosciutto crudo, specialmente al sud. Tuttavia la tradizione della lasagna alla bolognese vuole che tra gli strati di pasta venga messo ragù di carne e la classica besciamella.

Tuttavia, dato l’avvento delle temperature più alte e della bella stagione, invece del solito ragù forniremo una ricetta fresca e primaverile per condire lasagne e pasta al forno.

Infatti, al posto del pomodoro e della carne utilizzeremo delle deliziose zucchine.

Ingredienti e preparazione

Sarà un gioco da ragazzi preparare questa ricetta che in pochi minuti ci assicurerà un figurone in tavola.

Per realizzare la nostra fresca pasta al forno avremo bisogno di:

zucchine;

fiori di zucca;

scalogno;

alici;

basilico;

scorza di limone;

mozzarella;

parmigiano;

besciamella;

pinoli.

Prima di cominciare, se non dovessimo disporre di besciamella, realizzarla in casa è davvero semplice. Basteranno della farina, del latte e del burro. È possibile approfondire la preparazione della besciamella in questa precedente pubblicazione.

Per la salsa, procediamo affettando finemente lo scalogno che metteremo a scaldare in padella insieme a olio, un’alice e della scorza di limone.

Successivamente metteremo in padella le zucchine che avremo affettato in precedenza rondelle e le lasceremo cuocere per qualche minuto.

Invece del solito ragù di carne sta spopolando per la primavera questo sugo per condire lasagne e pasta al forno

Quando le zucchine saranno cotte preleviamone due terzi e procediamo a frullarle riducendole in crema per poi correggere di sale.

A questo punto aggiungeremo nella salsa anche i fiori di zucca puliti e tagliati grossolanamente, i pinoli, il basilico e pomodori secchi.

Non resta che farcire la lasagna con gli ingredienti restanti. Su una pirofila disponiamo sul fondo un primo strato di besciamella per poi adagiare il primo foglio di sfoglia.

Distendiamo ora la crema di zucchine insieme alle zucchine non frullate per poi cospargere con mozzarella e parmigiano e ancora besciamella.

Ripetiamo questo passaggio fino a terminare gli strati della lasagna che a questo punto potrà essere messa in forno a 180° per 25.

Ecco che in pochi semplici passaggi abbiamo realizzato una versione primaverile della classica pasta al forno.

Lettura consigliata

Invece degli spaghetti alle vongole ecco come condire la pasta con un fenomenale sugo di pesce