Com’è difficile stare al passo con le tendenze del momento! Un giorno va di moda il color corallo, quello dopo impazzano i colori fluo e quello dopo ancora si ritorna alla semplicità del french tradizionale. Con tutti gli impegni della quotidianità, è difficile aggiornarsi sui trend del momento in fatto di unghie per l’estate 2022. Perciò, se siamo stanche delle regole di stile, questo trend ci piacerà moltissimo, perché le regole e le combinazioni le decidiamo noi, e in più è allegro e perfetto per l’estate.

Per i gusti di tutte

Questa nuova tendenza per le unghie dell’estate 2022 abbraccia davvero le preferenze di ognuna. Si presta infatti agli stili più disparati: dalle unghie effetto animalier, alle tinte unite o al french. Lo abbiamo già visto sulle unghie di molte celebrities. Il suo exploit è stato in primavera, ma si è imposto prepotentemente come trend estivo a tutti gli effetti, perché la parola d’ordine è una e una soltanto: colore.

Basta colori fluo o french per le unghie dell’estate 2022 perché è questo il trend del momento

Il trend unghie dell’estate 2022 è il Mismatched! Impossibile averlo uguale alla vicina di ombrellone, perché a scegliere la combinazione di colori saremo noi e ogni stile è unico. Mismatched significa spaiato e, in effetti, questa nail art si realizza scegliendo una varietà di colori a nostro gusto, senza regole. Potremmo scegliere di alternare solo 2 colori, o averne uno diverso per ogni dito. Per le amanti della semplicità, che hanno il terrore di sembrare troppo appariscenti, niente panico. Con questo trend si può realizzare anche un french classico, ma colorato, partendo da una base nude e aggiungendo, sull’arco delle cuticole o sulle punte, delle sottili strisce di colore.

La nostra manicure avrà un aspetto fine, sobrio ed elegante. Potremmo usarlo anche per coprire la ricrescita delle unghie col gel o col semipermanente. È un trend amato da tutte perché allegro e vivace e ha un vantaggio da non trascurare: si abbina ad ogni look! Le unghie non stoneranno più con il nostro vestito, perché avranno una scala di colori che starà bene su tutto. Questa manicure dell’estate 2022 è una vera e propria ode ai colori. La bellezza di questo trend sta nella sua semplicità. Possiamo realizzarlo anche a casa, se non siamo amanti del semipermanente. Basta colori fluo o french per le unghie estive e sperimentiamo con accostamenti di colore insoliti, che diano movimento e grinta alla nostra estate!

