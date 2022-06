Le mani sono una parte del corpo preziosa. Con le mani facciamo praticamente tutto: lavoriamo, laviamo i piatti, laviamo i capelli, ci alleniamo. Le usiamo continuamente, anche senza rendercene conto. Pertanto, non c’è da stupirsi che richiedano delle cure speciali. Di inverno, dobbiamo tenerle idratate per evitare che si screpolino e tutto l’anno vogliamo sfoggiare unghie e smalti alla moda. Affinché la manicure duri più a lungo possibile, molte donne preferiscono ricorrere alla mano esperta dell’estetista, optando per la ricostruzione in gel o per l’applicazione del semipermanente, unici modi per assicurarsi di averle sempre a posto, anche dopo aver lavato i piatti. L’unico problema, è che dopo un paio di settimane ci ritroviamo già con un’antiestetica ricrescita sul lato della cuticola ed è snervante tenersi delle unghie a metà, in attesa del refill.

Non improvvisiamo

Potrebbe venirci la tentazione di prendere lo smalto del colore più simile a quello scelto per la precedente manicure e stenderlo sull’unghia per coprire quella fastidiosa ricrescita. Dobbiamo resistere e non cadere in questa trappola. Il risultato sarebbe un’unghia visibilmente ritoccata alla bell’e meglio e, con buone probabilità, la toppa sarebbe peggiore del buco. Bisogna mantenere calma e sangue freddo e seguire questi trucchetti che risolveranno facilmente il problema, senza alterare l’estetica della nostra manicure.

Nascondere la ricrescita delle unghie col gel o col semipermanente sarà una passeggiata grazie a questi trucchetti

La parola d’ordine è tridimensionalità. Le unghie in gel o col semipermanente sono solitamente più spesse rispetto alla nostra unghia naturale. Pertanto, per colmare il vuoto della ricrescita, dovremmo puntare a qualcosa che riempia anche lo spazio in altezza. La soluzione? I glitter. Stendiamo una quantità abbondante di glitter sulla ricrescita, vicino alle cuticole e poi sfumiamoli anche sul resto dell’unghia con un bastoncino di cotone o con una spugnetta. In questo modo, non solo copriremo la ricrescita, ma creeremo una nuova nail art in attesa del prossimo refill.

E per chi non li ama?

Se non amiamo i glitter, possiamo realizzare il cosiddetto french reverse. Parliamo di un french, ma al contrario. Scegliamo un colore diverso da quello della nostra manicure, per creare un bel contrasto, e con un pennellino sottile stendiamolo solo sulla parte della ricrescita. Bellissima l’idea di aggiungere qualche brillantino adesivo, a mo’ di cornice, per rendere il tutto ancora più originale e per mascherare meglio lo spazio di unghia vuota. Nascondere la ricrescita delle unghie col gel non è mai stato tanto semplice. Le nostre unghie saranno perfettamente in ordine per tutto il mese e non avremo mai più il cruccio della ricrescita.

