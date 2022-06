Marte in Toro regala una fortuna sfacciata ad Acquario e Leone, mentre ricoprirà di soldi, amore e salute altri 2 segni zodiacali

Il mese di luglio è ormai alle porte e ci prepariamo ad affrontarlo con ottimismo e speranza. Ogni nuovo inizio è carico di aspettative e molte persone cercano conferme attraverso l’oroscopo. C’è chi ci crede e chi no, ma spesso consultarlo rappresenta quasi un rito scaramantico. In questi giorni, il Cielo astrale offre delle novità e vedrà come protagonista il pianeta Marte. Il suo transito nel segno del Toro porterà molte opportunità e fortuna ad alcuni segni zodiacali.

Il segno dell’Acquario vivrà giorni fantastici a luglio anche grazie al passaggio di Marte. Questo evento aiuterà gli Acquario a raggiungere importanti obiettivi lavorativi. Ciò che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, adesso diventa accessibile. Gli Acquario che sapranno sfruttare questa situazione potranno ottenere grandi benefici e guadagni sopra le aspettative. In amore torna l’armonia, ma attenzione a non cadere nella noia.

Per il segno del Leone saranno giorni pieni di impegni e voglia di fare. Il mese di luglio inizierà alla grande per i nati sotto questo segno bloccati da una battuta d’arresto nelle settimane precedenti. È arrivato il momento di cambiare rotta e pretendere di più. Marte potrà aiutare i Leone a prendere delle importanti decisioni senza rifletterci troppo. I Leone devono imparare a comunicare di più soprattutto con il partner se vogliono ottenere ciò che vogliono.

Luglio sarà il mese della rinascita per i Gemelli. Dopo un periodo di forte stress è arrivato il momento di rilassarsi ed occuparsi del proprio benessere. Pensare alle vacanze, ad un viaggio oppure organizzare il proprio tempo libero regalerà ai Gemelli leggerezza e ottimismo. Questi saranno giorni in cui i guadagni potranno aumentare considerevolmente grazie ad un’ottima intuizione. Il rapporto con il partner continua a stupire e a regalare emozioni, mentre i single potranno fare interessanti nuovi incontri. Un profondo stato di benessere pervade i Gemelli che grazie a Marte si sentiranno pieni di energia e in ottima forma fisica.

Marte in Toro regala una fortuna sfacciata ad alcuni e tra questi non possiamo non parlare del segno del Cancro. Soprattutto nella prima parte del mese, giugno ha causato un po’ di stress e nervosismo, ma ormai questa situazione è alle spalle. Il pianeta Marte aiuterà i Cancro ad essere più propositivi ed energici. I nati sotto questo segno potranno affrontare le sfide di ogni giorno con carica e coraggio, riuscendo a gestire gli imprevisti con calma e razionalità. Il lavoro procede molto bene e sono in arrivo nuovi incarichi e collaborazioni interessanti.

Per quanto riguarda i sentimenti, il rapporto di coppia torna a fare stare bene i nati sotto questo segno d’acqua. Dopo un periodo di incomprensioni e nervosismo, torna finalmente il sereno. Questo stato emotivo ha i suoi effetti anche sul fisico e infatti i Cancro decideranno di dedicare più tempo alla propria salute. Chi ricomincerà a fare sport dopo tanto tempo si sentirà molto motivato, ma attenzione a procedere per gradi.

