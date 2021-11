Il freddo è arrivato e tutti noi abbiamo fatto il cambio dell’armadio. Calzature invernali e maglioni sono il must della stagione, ma non solo. In questo periodo in molti amano stare al caldo indossando calze pesanti.

In commercio si trovano calze di tutti i tipi, mille fantasie, tessuti e tipologie da abbinare nei modi più svariati. Tra calze eleganti e più ironiche non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Non tutte le calze sono, però, consigliabili nelle occasioni formali, oggi vedremo perché. Se seguiremo questo consiglio, potremo dire basta collant e autoreggenti con queste sensuali e comode calze da donna.

I modelli migliori per la donna elegante

Le calze sono un indumento intimo ma allo stesso tempo visibile. Per questo motivo dobbiamo scegliere i modelli più appropriati alle diverse occasioni.

Se nella vita quotidiana possiamo osare con fantasie e colori sgargianti e usare calze di cotone o di lana, nelle occasioni eleganti dovremmo seguire alcune regole precise.

Le calze devono essere sempre perfettamente pulite e integre e perfettamente abbinate all’outfit.

Se ci vestiamo con un abito o una gonna, dovremo optare per calze non troppo velate e senza fantasie e decorazioni. In molti indossano i collant e le autoreggenti perché sono comode e semplici da indossare. Si tratta di un’ottima scelta, che però forse non è sempre molto elegante.

Se vogliamo il massimo della sensualità, dobbiamo ritornare al vecchio stile di una volta, per un effetto ricercato e lussuoso.

Basta collant e autoreggenti con queste sensuali e comode calze da donna

In passato, quando le calze non avevano l’elastico, non esistevano né le autoreggenti né i collant. Le calze erano di seta e avevano bisogno di un supporto per restare su.

Per questo motivo veniva fatto largo uso di giarrettiere e di reggicalze. Questi oggetti ora sono di culto e amatissimi per il loro fascino retrò e la loro sensualità senza tempo.

Se vogliamo ricreare uno stile antico e sensualissimo, possiamo indossare delle calze con il reggicalze. In commercio si trovano le calze senza elastico che potranno essere fissate alle clips del reggicalze o fermate con una giarrettiera. La calza, così, resterà nella sua posizione senza il rischio che cada.

In questo modo abbiamo ottenuto un look davvero incredibile, imitando le dive del passato e ci sentiremo subito una di loro.

Approfondimento

