La concorrenza tra social network è diventata il motore attraverso cui si introducono sempre nuove funzionalità. Per imitare o per avere vantaggi rispetto alla piattaforma del momento, gli altri competitor spesso sono costretti a inventarsi sempre qualcosa di nuovo per evitare che il proprio pubblico scappi via.

Chi si ricorda di SnapChat? Il social network dei mini-video coinvolgenti è stato poi travolto dall’esplosione di TikTok, che in pochi anni ha saputo creare una struttura molto più interattiva e intrattenitiva rispetto al resto della concorrenza.

Oggi, infatti, TikTok sta minacciando perfino il primato dell’azienda di Mark Zuckerberg, ormai trasformata da Facebook a Meta, l’universo di piattaforme collegato appunto all’ormai diffusissimo social network blu.

Per arginare questa esplosione, Instagram ha introdotto ormai da diverso tempo i Reel. Il format è sempre lo stesso: mini clip da massimo un minuto, coinvolgenti, veloci, che possono essere informative o divertenti.

La novità in arrivo: Reels Summer

Si trova ormai di tutto: dai classici balletti, alle challenge più in voga, a veri e propri documentari in pillole. Le cose, però, stanno per cambiare ancora con un nuovo programma per i content creator: ecco come guadagnare fino a 35mila euro su Instagram per un Reel ben fatto.

Tutti sanno che TikTok, seppure con quote minime, paga i suoi content creator in base alle visualizzazioni che i fanno con i loro video. Si tratta, ovviamente, di cifre piccole, e comunque pagate per video con milioni e milioni di visualizzazioni.

Insomma, non bisogna aspettarsi di diventare ricchi con qualche video buffo del gatto di casa. Instagram, però, sta cercando di rompere questo monopolio, introducendo un nuovo programma sperimentale chiamato Reels Summer.

Alla base il principio è lo stesso: fornire incentivi in denaro ai content creator per il loro lavoro. Questi rimborsi sono proporzionali alle visualizzazioni e alla quantità di contenuti creati.

Purtroppo, essendo ancora in fase di sperimentazione, le anomalie riscontrate sono diverse: ci sono utenti con oltre 50mila followers che hanno ricevuto rimborsi da circa 1000 dollari in un mese.

Altri, però, hanno ricevuto ben 35mila dollari… con 58 milioni di visualizzazioni dei Reels! Insomma, non è ancora ben chiaro come funzioni il tutto, ma è stata l’azienda stessa a spiegare che il programma è ancora in fase di test.

Altro programma destinato a smuovere le acque è il cosiddetto Reels Surprise, con il quale verranno premiati 150 creator autori di contenuti giudicati particolarmente divertenti o innovativi.

Sul fronte funzioni sta poi arrivando anche il text-to-speech, già presente su TikTok da tempo, per consentire ai content creator di trasformare il testo in audio tramite sintesi vocale.