Basta col solito Ariete protagonista o il fortunato Toro, eccoli i 2 segni del mese di aprile che potrebbero nuotare nell’oro e nelle sorprese

L’avranno ormai capito anche le gambe delle sedie che Ariete e Toro la faranno da padroni nel 2022. Concetto che sicuramente piace ai nati sotto questi segni, magari un po’ meno a tutti gli altri. Toro ricordiamo che è partito a spron battuto sin da gennaio, soprattutto nel lavoro. Ora sta approfittando del famoso riposo dopo la battaglia. Ariete che, dopo un inizio 2022 in sordina, è invece pronto a esplodere in tutta la sua vitalità. Sta per arrivare il suo mese e, infatti, dal 21 marzo in poi le stelle prevedono mesi di successi e gratificazioni economiche. Ma, attenzione alle sorprese, come accade nello sport. Un paio di outsider si stanno infatti per infiltrare, per un aprile pieno di soddisfazioni. Basta col solito Ariete protagonista o il fortunato Toro che avranno 2 importanti concorrenti sulla via del successo.

Un trio delle meraviglie in arrivo per i Gemelli

Lavoro, soldi e salute in arrivo ad aprile per i Gemelli. Un bel tris d’assi, non c’è che dire, per questo segno che spesso assomiglia a un elettrocardiogramma. Questa volta però le stelle sembrerebbero propizie e, nello specifico:

l’amore sarà la base per i successi lavorativi. Un’ancora che stabilizza la nave rivolta alle rotte del successo;

molto bene il lavoro, dove potrebbero arrivare delle novità sognate per tutta la vita, con un cambio radicale che porterebbe anche un bel flusso economico;

molto buona anche la salute che per tutto aprile non dovrebbe nascondere insidie, ma tanta energia positiva.

Torna a ruggire il Leone, dopo un 2021 da Oscar. Partendo dall’amore che dovrebbe portare non solo serenità, ma anche tanta passione. Per i single in arrivo una grande opportunità, tra le migliori addirittura degli ultimi anni. Sarà il lavoro il vero obiettivo del Leone ad aprile. Lavoro che potrebbe riservare anche una svolta internazionale. Si aprono e riaprono delle prospettive sopite negli ultimi anni anche a causa della Pandemia. Potrebbe essere il momento di alzare la criniera e sfidare il Mondo intero. Soprattutto dal 15 aprile in poi quando le stelle sarebbero tutte al fianco del Leone.

