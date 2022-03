Siamo nell’anno dell’Ariete e del Toro, con buona pace di tutti gli altri segni che si troveranno a fare i gregari. Per utilizzare un termine ciclistico, segnalando comunque l’importanza di chi sta dietro ai fuggitivi. Abbiamo infatti visto che non ci saranno solo briciole per gli altri 10 segni dell’oroscopo, chiamati invece anche a sfide importanti in questo 2022. L’importante è non rassegnarsi agli eventi, ma cercare di andare a prendersi la fortuna, con un po’ di coraggio. Come dicevano anche i nostri antenati latini. Ma visto che ci stiamo avviando alla fine di marzo, cerchiamo già di scoprire quali saranno i segni protagonisti del mese di aprile.

Le stelle potrebbero premiare la Vergine nel lavoro

Davvero strano il mese di aprile dei nati sotto il segno della Vergine. Non si intravedono colpi di scena clamorosi, ma al lavoro sarebbero in arrivo delle importanti novità. Grazie, infatti alla pignoleria e alla professionalità che questo segno dimostra quotidianamente, ci sarebbero degli sviluppi economici interessanti. Il datore di lavoro, se dipendenti, o le aziende con cui collaboriamo, se autonomi, sarebbero sul punto di premiare la costanza e la qualità del lavoro della Vergine. In amore non sono previsti sussulti, ma c’è la sensazione di seminare più di quanto si raccolga.

Finale di marzo esplosivo per il Toro ma questi 2 segni potrebbero ritrovarsi un inizio aprile pieno di sorprese e denaro

Occorre tornare per un momento nuovamente al Toro, perché aprile potrebbe essere un momento decisivo per la carriera. Dopo i successi iniziali dell’anno, ecco che potrebbe arrivare qualche difficoltà, anche inattesa. Ma, proprio di fronte agli ostacoli, il Toro sembra pronto a caricare e sfondare tutte le avversità. Per coloro che vorranno combattere sino alla fine, ecco uno scenario di battaglie, ma con la possibilità di vincere la guerra finale. Per chi, invece preferisce aspettare sulla riva del fiume, potrebbe essere un mese di pausa prima di ricominciare la sfida.

Tanta voglia di emergere da parte del Capricorno

Finale di marzo esplosivo per il Toro ma potrebbe essere il Capricorno l’outsider di aprile. Questo segno, col risveglio della primavera, si starebbe dimostrando pieno di energia. Con l’appoggio di Venere, che metterà il cuore al riparo, tutte le energie saranno rivolte alla voglia di emergere. È probabilmente il momento dell’anno in cui il Capricorno riuscirà a dare e ottenere il massimo sul lavoro. Ciò significa anche nuove e significative entrate economiche. Come si dice, sembra essere proprio il mese del “carpe diem”, cioè di cogliere l’attimo propizio per riempire il salvadanaio di soldi.

