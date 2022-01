Possiamo ben immaginare la gioia con la quale i nostri Lettori del Toro e dell’Ariete aspettino l’oroscopo quotidiano. Abbiamo già ampiamente visto che sarà il loro anno e non c’è settimana che non confermi questo trend. Magari suscitando invece l’invidia degli altri segni, maggiormente esposti agli alti e bassi. Ma basta coi soliti segni fortunati del 2022, ecco chi sarà travolto da denaro e successo fino a fine gennaio. Per tutti coloro che non sono né Ariete e né Toro, restano almeno le settimane per alternarsi in classifica. Occhio allora a chi per una settimana avrà le stelle dalla sua.

Il Sole aiuta i Gemelli

C’è un potente alleato nel cielo dei Gemelli fino a fine mese: il Sole. Soprattutto da un punto di vista professionale non mancheranno le proposte. Ribadiamo quello che stiamo scrivendo già da qualche settimana e che le stelle confermerebbero. I Gemelli sarebbero a un punto di svolta della loro carriera lavorativa. Potrebbero addirittura rimanere sorpresi dall’arrivo di una proposta che pensavano ormai dimenticata. Un progetto iniziato tempo fa, dato per seppellito, ma pronto a rinascere e a portare ingenti soddisfazioni economiche. D’altronde la stella più luminosa del firmamento sostiene questo segno e preannuncia una primavera ricchissima di energia. Ecco, perché potrebbe essere veramente il momento giusto per cambiare vita.

Basta coi soliti segni fortunati del 2022 ecco chi sarà travolto da denaro e successo fino a fine gennaio

Un altro segno aiutato dalle stelle è quello dei Pesci. Nonostante delle impreviste e possibili controversie lavorative, le qualità per fare bene ci sono tutte. Alle spalle dei Pesci che hanno voglia di guadagnare e scalare le gerarchie c’è la solidità familiare. Soprattutto nelle coppie affiatate che si avvarranno di questa forza per dare l’attacco alle mura del successo. I primi giorni della settimana potrebbero essere i migliori in questo senso.

Il Capricorno è pronto alle sfide

Nonostante le stelle non prevedano un 2022 eccezionale per il Capricorno, questa parte dell’anno potrebbe riservare invece delle soddisfazioni. Sono, infatti in arrivo delle proposte economiche e lavorative. Il Capricorno è pronto a mettersi in discussione, forte della sua energia. Venere è il pianeta che in questo momento assicurerebbe solidità affettiva, ma anche equilibrio finanziario. Potrebbero arrivare buonissime notizie anche per tutti coloro che hanno dei contratti a tempo determinato. Le stelle suggeriscono di aumentare l’impegno, perché finalmente potrebbero venire riconosciute tutte le eccelse qualità a livello professionale.

Approfondimento

Traditori e infedeli ecco i 2 segni che potrebbero far impazzire i partner nel 2022 perché alla ricerca ossessiva dell’avventura