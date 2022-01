Non ci sono solo soldi e fortuna nell’Oroscopo. Anche se la maggior parte della gente questo cerca nello zodiaco. Anche i nostri Lettori, che ringraziamo della fedeltà, si augurano di vedere arrivare piogge di denaro ed euro. Ma l’oroscopo va preso col beneficio d’inventario, come diciamo sempre. Non è una scienza esatta e non vuole riportare delle leggi perfette. Interpreta le stelle e pronostica quello che potrebbe accadere. Anche in amore, dove ci sono fortuna e malasorte, passione e feeling. Ma ci sono anche gli eterni Peter Pan: coloro che di stare solo nel proprio letto proprio non ne vogliono sapere. Traditori e infedeli ecco i 2 segni che potrebbero far impazzire i partner nel 2022 perché alla ricerca ossessiva dell’avventura. Sveliamo tutte le curiosità dell’anno in campo fedifrago.

È il suo anno ma attenzione alle spalle

Abbiamo più volte visto che questo sarà l’anno d’oro di Ariete e Toro. Quest’ultimo però, probabilmente consapevole della sua onnipotenza, potrebbe andarsene dal talamo nuziale. Solitamente il Toro non è un segno traditore, anzi. Ma questa nuova energia del 2022, legata alla voglia di sconfinare potrebbe farsi sentire anche in amore. Meglio quindi controllare che il recinto del Toro sia bello robusto. Venere sembra favorire i nati sotto questo segno a livello passionale. Non tutti i Tori potrebbero essere quindi traditori, ma le stelle mettono sul podio dei “birichini” 2022 i nati sotto questo segno. Attenzione che uno dei sex symbol della storia era proprio un Toro: Rodolfo Valentino.

Abbiamo più volte scritto che la Bilancia affronterà il nuovo anno con la voglia di cambiare. Soprattutto in campo professionale, ma anche in amore. Attenzione, però, che, a differenza del Toro appena visto, la Bilancia è più abituata alle sortite esterne. Potremmo definirla diplomatica, per non chiamarla camaleontica. Parliamo di un segno scaltro, abituato a uscire dalle difficoltà in maniera geniale, ma anche senza compromessi. La Bilancia sa applicare bene il famoso “il fine giustifica i mezzi”. Anche in amore. Attenzione proprio che la reattività professionale non sconfini in quella traditrice. Dal lavoro potrebbero infatti arrivare soldi e promozioni, ma anche avventure e tanta passione. Lo scrittore britannico Oscar Wilde, con tutte le sue stravaganze e i suoi eccessi ben rappresenta le Bilance 2022.

