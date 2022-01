Brutto inizio di settimana per Banca Sistema, un titolo della cui lunga corsa abbiamo più volte raccontato nel corso degli ultimi anni e che è inserito nella lista dei titoli che nel corso del 2022 potrebbero raddoppiare il loro valore.

Infatti, se si dovesse mantenere su questi livelli o scendere ancora più giù, la chiusura della settimana in corso potrebbe segnare l’inizio del ribasso sul titolo Banca Sistema. Come si vede dal grafico la rottura del supporto in area 2,012 euro potrebbe rappresentare il primo step di un percorso ribassista che ha come I obiettivo di prezzo area 1,74 euro. Gli obiettivi successivi, poi, si trovano in area 1,30 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 0,86 euro (III obiettivo di prezzo).

Al rialzo, invece, alla luce della recente debolezza non siamo ancora in grado di calcolare con precisione gli obiettivi rialzisti. Possiamo solo dire che il titolo Banca Sistema potrebbe andare incontro a un raddoppio del suo valore come precedentemente scritto.

Attenzione, quindi, alla chiusura settimanale in corso.

La valutazione del titolo Banca Sistema

Dal punto di vista dei multipli di mercato lo scenario più favorito è quello rialzista. Andando a guardare i multipli degli utili, ad esempio, scopriamo che il titolo è sottovalutato di oltre il 10%. Se, invece, si considera il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che la sottovalutazione sale a oltre il 50%.

Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Nella valutazione del titolo, poi, non bisogna trascurare il fatto che le prospettive di crescita degli utili di Banca Sistema sono circa il doppio rispetto a quelle della media del settore bancario.

La chiusura della settimana in corso potrebbe segnare l’inizio del ribasso sul titolo Banca Sistema: le indicazioni dell’analisi grafica

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 24 gennaio a quota 2,000 euro in ribasso del 6,37% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale