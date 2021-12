Il freddo e le temperature gelide ormai sono arrivate e stare al caldo è fondamentale. Sciarpe, cappelli e scarpe comode diventano dei must have a cui non si può rinunciare.

Ma quando si tratta di capospalla spesso e volentieri ci rifugiamo in scelte più comode che eleganti. Magari piumini un po’ gonfi che non esaltano la figura o cappotti ingombranti. Questo perché a volte crediamo che si debba rinunciare all’eleganza per mantenersi al caldo. Eppure ecco 5 oggetti imperdibili per stare sempre al caldo anche nelle serate invernali più fredde.

In realtà il capospalla che assolutamente non può mancare nell’armadio è in voga già da qualche anno. Lanciato per la prima volta sulle passerelle da MaxMara ormai 8 anni fa. Tante persone credendo fosse solo un trend passeggero hanno preferito non acquistarlo e ora se ne sono pentite.

Basta cappottini e monotoni piumini, è questo il capo invernale che sta spopolando perché sta bene su tutto

Questo capospalla non solo è alla moda ma anche straordinariamente caldo. Il capo in questione è il teddy coat, una nuvola di morbidezza che ha sedotto tutti. Una combinazione tra stile e comfort che sulle passerelle ha fatto subito scintille.

Grazie alla sua versatilità questo incredibile cappotto si adatta bene ad ogni stile. Perfetto casual come capospalla su tuta e sneakers, ma anche come cappotto da tappeto rosso. Giocando con gli accessori si passa in un attimo da un capo comodo ad uno super chic.

Quello che accomuna tutti i diversi modelli è sicuramente l’aspetto del tessuto che ricorda un peluche. Ma la composizione non potrebbe essere differente e adatta ad ogni esigenza. Infatti si può trovare in misto lana vergine e alpaca con la seta. Ma anche nel più classico misto lana o addirittura poliestere e viscosa.

Non solo per tutte le tasche, ma anche per tutti i gusti. Taglio regular e dritto del classico colore beige o toni del marrone. Questo modello è sicuramente il più versatile e sta bene con qualsiasi look. Ma possiamo sceglierlo di un colore particolare come quelli dalle incredibili sfumature pastello.

Novità di quest’anno le rivisitazioni di questo iconico modello. Infatti possiamo trovarlo in versione corta o midi per chi vuole slanciare la figura. Ma anche nel modello gilet caldo e super di tendenza da abbinare ad un cardigan. Classico, lungo oppure stile college, un cardigan per tutti i gusti con questi 5 modelli di tendenza estremamente caldi.

Insomma possiamo dire basta cappottini e monotoni piumini, è questo il capo invernale che sta spopolando perché sta bene su tutto.

