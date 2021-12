Il mese di dicembre sarà caratterizzato dall’ingresso di Venere nella costellazione del Capricorno, che gioverà a tutti i segni di terra. In prima posizione troviamo l’Acquario, con delle bellissime novità sul piano emozionale. Passionalità e romanticismo caratterizzeranno, però, anche la vita di altri 3 segni zodiacali, grazie all’influsso di Venere. I movimenti astrali, dunque, porteranno a dicembre una valanga di novità in amore per questi 4 segni zodiacali, favoriti da Venere. Vediamo quali sono, classificandoli in proporzione all’intensità del beneficio che otterranno dagli influssi astrali. Al primo posto, come indicato, c’è l’Acquario, che a dicembre, vivrà, probabilmente, il mese migliore dell’anno. Per questo segno, si prospetta una grande armonia in amore e serenità e appagamento in ambito familiare. Inoltre, è previsto un importante incontro di amicizia, che potrebbe rivoluzionare in positivo alcune prospettive di lavoro.

Il secondo posto è occupato dai Pesci, per i quali, la prima parte di dicembre, potrebbe risultare abbastanza noiosa. Quindi, l’amore sarà governato da poca passionalità e da qualche piccolo dissidio da risolvere. La seconda metà del mese, però, vedrà una ripresa improvvisa e repentina, con una rinnovata passionalità e un romanticismo ottimale. Insomma, verrà recuperato tutto in un sol colpo e meno male che Venere avrà giocato la sua parte! Terzo classificato è lo Scorpione, che verrà aiutato da Venere ma la parte decisiva la giocherà Marte. Sarà il suo intervento a consentire di intravedere una prospettiva passionale molto interessante. Vi sarà, inoltre, un rafforzamento del legame di coppia, dovuto ad una maggiore affinità che favorirà anche un certo romanticismo. L’unico ostacolo a questo idillio, potrebbe essere l’emersione di una piccola gelosia passata.

Gli altri segni favoriti a dicembre da Venere

Quarto classificato è il Toro, che risentirà degli influssi benefici dovuti all’entrata di Venere nella costellazione del Capricorno. Ciò significherà riprendere il dialogo nella sua relazione amorosa, riuscendo a riavvicinarsi alla persona amata, regalandole anche qualche sorpresa interessante. Per i single, invece, vi saranno nuovi interessanti incontri. Al quinto posto, arriva il Sagittario, il primo fuori classifica. Infatti, per lui, sia Venere che Marte saranno ostici, provocando qualche dolorino. Forse a causare gli spiacevoli dissidi in amore, sarà qualche gelosia che potrebbe riemergere. In questo periodo, per questo segno, poco proficui, saranno anche i tentativi di iniziare un percorso di coppia.