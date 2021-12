Leggere gli annunci di lavoro con la speranza di trovarlo è un’attività quasi quotidiana di molti giovani. Per fortuna ogni tanto qualcuno riesce nell’impresa e può finalmente ottenere un buon posto e uno stipendio. Chi ha poi un’apertura d’orizzonti cerca anche all’estero. Hanno molte possibilità attualmente, professionisti di un certo livello a parte, anche coloro che hanno fatto l’istituto alberghiero e corsi di specializzazione. Nella vicina Svizzera, ad esempio, sono spesso richieste molte figure professionali.

Buone possibilità di lavoro a tempo indeterminato in Svizzera per cuochi, barman e altre figure professionali

Tra le tante richieste in Svizzera, presso Ginevra, al momento sono disponibili 16 posti. Si cercano in particolare:

4 chef de partie: dovrà eseguire l’allestimento e la preparazione del cibo prima del servizio, preparare, finire e sistemare i piatti durante il servizio, controllare le scorte e passare gli ordini allo chef, pulire e liberare l’area e gli strumenti di lavoro dopo ogni servizio;

5 chef de rang: il suo compito sarà accogliere i clienti, servirli, raccomandarli, proporre il menù, prendere ordini, seguire la formazione organizzata dal capo cameriere, gestire la fila durante il servizio, apparecchiare e sparecchiare i tavoli durante il servizio;

4 commis de cuisine: tra i suoi compiti abbiamo l’eseguire la cottura e la preparazione di panini, insalate, colazione;

2 barman: dovrà preparare le bevande, garantire un servizio rapido ed efficiente, assicurarsi che l’attrezzatura sia conservata correttamente e che il posto di lavoro sia sempre pulito;

1 pizzaiolo.

I candidati ideali devono possedere i seguenti requisiti:

titolo di studio in ambito cucina o ristorazione;

conoscenza della lingua italiana (livello C1), se non madrelingua, e francese (livello B1 o B2 a seconda della mansione);

conoscenze informatiche di base;

esperienza di 2 o 3 anni in base alla posizione da ricoprire;

conoscenza dei prodotti alimentari tipici italiani, dei vini e dei classici cocktail internazionali per il lavoro di barman;

disponibilità al trasferimento presso la città di Ginevra.

Tipo di contratto e come candidarsi

Le ore di lavoro previste sono 42 settimanali, mentre il contratto è a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le ferie, saranno a disposizione 5 settimane l’anno, mentre i giorni di riposo saranno 2 a settimana. Per chi non risiede nella zona di lavoro, l’azienda che assume offre un’assistenza in ambito amministrativo, ma anche un supporto relativo all’alloggio. Lavorare in questo Paese così vicino all’Italia è una realtà già per molti e queste opportunità per il settore della ristorazione sono davvero allettanti.

Chi ritiene di avere i requisiti adatti per lavorare in Svizzera come cuoco, barman o pizzaiolo, deve inviare un Curriculum vitae aggiornato corredato da foto e di una lettera d’accompagnamento in lingua italiana o francese. L’indirizzo email è: opportunity@luigia.ch all’attenzione di Laura Rosasco. Una copia della email dev’essere inviata a eures@afolmet.it Si ha tempo fino al 31 marzo 2022. Può essere utile consultare il sito Eures per assistenza o per cercare altri annunci all’estero.

