Come valorizzare un viso maturo con il trucco? Proviamo a dare una risposta a questa domanda con 4 consigli da seguire per truccarsi al meglio dopo i 50 anni. Prima, tuttavia, facciamo una doverosa premessa.

Per far apparire la pelle il più radiosa possibile è necessario seguire una buona skincare routine. Detersione, sieri e creme, meglio se consigliate da un dermatologo in base alle proprie esigenze, sono buoni alleati di chiunque voglia sfoggiare una pelle radiosa, nei limiti del possibile. Importante anche utilizzare filtri solari che permettano di proteggersi dai raggi UVA, causa del cosiddetto fotoinvecchiamento.

Ad una buona base trucco può seguire un correttore e anche del fondotinta per dare un po’ di luminosità in più alla pelle.

I consigli che esporremo sono da considerarsi generici. Ovviamente, non tutte quante arrivano ai 50 anni allo stesso modo e potrebbero valere solo per alcune donne piuttosto che per altre. Ecco quindi i 4 consigli da seguire per truccarsi al meglio dopo i 50 anni e valorizzare la pelle, gli occhi e le labbra.

Evitare i prodotti in polvere

I più importanti make up artist consigliano di prediligere prodotti in crema piuttosto che in polvere. Sono infatti in grado di dare alla pelle del viso un aspetto più fresco e riposato. Anche il blush, se usato, deve essere preferibilmente in crema e assolutamente non scintillante, per evitare di sottolineare eventuali rughe. Piccola eccezione è l’ombretto, per cui è meglio prediligere una formula ad acqua.

Nella scelta del fondotinta e del correttore, via libera a prodotti con texture rimpolpanti, che facciano apparire la pelle maggiormente tonica. Meglio evitare prodotti troppo corposi o coprenti, che rischierebbero di accumularsi nelle rughette del contorno occhi o del resto del viso.

Scegliere il giusto trucco per gli occhi

Se si comincia a notare un cedimento delle palpebre, meglio evitare ombretti con finish glitterato oppure metallico. Potrebbero enfatizzare gli inestetismi invece che camuffarli. In quanto al colore, si consiglia di optare per tonalità neutre e dal finish luminoso, in modo da risaltare lo sguardo. Meglio evitare colori come il bianco o l’azzurro, che faranno apparire la palpebra gonfia.

Se le ciglia si sono diradate, è possibile marcarne l’attaccatura con l’aiuto di una matita nera e marrone, da sfumare con l’aiuto di un pennello a penna.

Valorizzare gli zigomi grazie al fard per ottenere un effetto lifting

Sfumando il fard sugli zigomi verso l’esterno, con l’aiuto di un apposito pennello, sarà possibile farli apparire alti e rimpolpati, valorizzando l’intero volto. Attenzione a scegliere un colore adatto alla propria carnagione e ad evitare tonalità effetto shocking.

Ridare volume alle labbra per valorizzarle

Per valorizzare le labbra, si può ricorrere a rimpolparle con un apposito balsamo. In alternativa, i migliori alleati saranno una matita nude accompagnata da un rossetto cremoso, rimpolpante e opaco. Spesso si ricorre a tonalità nude o rosa, pesca e mattone. In realtà, purché si definiscano a dovere le labbra con l’aiuto di una matita, il colore è ininfluente.

