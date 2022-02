In questi periodi di duro lavoro e frenesia, in molti si trovano a dover stare svegli e attivi per tante ore al giorno. In moltissimi si aiutano con il classico caffè espresso, in grado di tenerci svegli e lucidi a lungo.

Questa bevanda, però, potrebbe avere, in alcuni casi, anche effetti indesiderati, come il batticuore e il tremore e spesso rende difficile la fase dell’addormentamento. Stessa cosa vale per gli energy drink, che sempre più persone assumono regolarmente. Oggi, perciò, vogliamo parlare di alcune alternative che potrebbero funzionare da tonico senza eccessi.

Opzioni più naturali e leggere

Ogni cultura del Mondo possiede metodi per dare energia fisica e psichica al corpo umano. In Italia, il caffè è la bevanda tonica per eccellenza, ma in altri Paesi d’Europa, invece, si consuma il tè. Se spostiamo l’attenzione ad altre latitudini, noteremo come spesso vengano usate altre bevande, in base alle materie prime disponibili.

Per esempio, nella zona del Mashrik, ovvero Egitto, Sudan e penisola arabica è molto utilizzato il fiore dell’ibisco, che avrebbe doti di tonico ed energizzante. Da questo fiore color rosso fuoco viene tratto un infuso che può essere bevuto come una qualsiasi tisana.

L’ibisco possiede vaste dosi di vitamina C e per questo agirebbe come energizzante sul corpo e la mente. Se ne amiamo il gusto, possiamo iniziare a sorseggiare questo tè rosso anche noi, magari con un pizzico di zucchero per bilanciarne il sapore.

Basta caffè, per stare svegli potremmo provare queste bevande alternative che non sono energy drink

Un altra bevanda che vogliamo proporre ai nostri Lettori alla ricerca di energie è un tè nero mischiato a spezie come il cardamomo e il pepe nero.

Queste spezie orientali conterebbero microelementi in grado di agire come tonico e assieme al noto effetto del tè riuscirebbero a mantenerci svegli a lungo senza causare ansia e agitazione. Basterà fare un miscuglio degli ingredienti e mettere in infusione, questo tè speziato sarà delizioso.

Un altro infuso perfetto se dobbiamo rimanere svegli e lucidi è il mate. Questa bevanda sudamericana è sarebbe, perché assieme ad un gusto unico amatissimo da molti possiede ingenti quantità di caffeina che agisce come uno stimolante naturale.

Per consumare il mate possiamo usare quelle in bustina o in polvere da infondere semplicemente nell’acqua bollente. Sorseggiato durante il giorno contribuirà a mantenerci svegli ed attivi e soprattutto produttivi. Dunque, basta caffè, per stare svegli potremmo provare queste bevande.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo parlato di una alternativa al caffè e al tè ancora più sana e gustosa.