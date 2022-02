Negli ultimi anni gli anelli sono diventati un irrinunciabile accessorio di moda, ma rimangono ancora un forte simbolo d’amore. Per questo motivo, nelle occasioni speciali come San Valentino, si potrebbe scegliere di regalare un anello al proprio lui o alla propria lei.

Tuttavia, può essere un regalo un po’ impegnativo da diversi punti di vista, soprattutto perché bisogna trovare la misura giusta.

Cosa fare prima di regalarlo

Se si sceglie di regalare un anello, bisogna farlo al momento opportuno, per non spaventare l’altra persona. Regalarlo troppo presto rispetto ai tempi della propria relazione, infatti, potrebbe non dare gli effetti sperati.

È anche utile pensare a quale dito è destinato, sia per dare l’idea giusta sia per scegliere la misura corretta.

Infine, una delle difficoltà maggiori è proprio prendere le misure quando bisogna farlo di nascosto dal destinatario del regalo.

Una soluzione a questo problema potrebbe essere scegliere un anello regolabile. Ma se abbiamo già trovato l’anello perfetto e dobbiamo solo prendere la misura ecco come fare.

Prima di tutto, è importante sapere quali sono le due dimensioni principali da dover considerare. La circonferenza è lo spessore del dito espresso in lunghezza e in Italia corrisponde alla misura dell’anello, mentre il diametro è la sua ampiezza interna. Vediamo come misurarle.

Come scegliere che anello regalare e prenderne le misure a casa anche senza farsi scoprire

Prendere le misure di un dito o di un anello è molto semplice. Un po’ meno lo è farlo di nascosto.

Per la circonferenza, è sufficiente arrotolare attorno al dito un metro a fettuccia e prendere nota dei millimetri. Altrimenti, si può tagliare una strisciolina di carta, avvolgerla attorno al dito, fare un segno col pennarello e misurare la lunghezza della striscia in millimetri.

Se si ha a disposizione l’anello, basta usare lo stesso procedimento per misurarne la circonferenza interna. Per farlo in fretta e di nascosto, bisognerebbe avere a disposizione un anello della persona a cui si vuole fare il regalo anche solo per qualche secondo. Si possono sfruttare i momenti in cui in genere lo si toglie, come la notte oppure sotto la doccia.

Una volta recuperato, posarlo su un foglio di carta e tracciare con una penna la circonferenza interna e il gioco è fatto. Per misurarne il diametro, invece, posare l’anello su un righello e trovare la lunghezza della parte più ampia al centro.

Ecco come misurare un anello a casa in pochi secondi. In base al risultato, consultare le tabelle di conversione online che indicano a quale misura corrisponda in Europa, in Italia e all’estero. Sono essenziali soprattutto se si acquista online e, in tal caso, è importante seguire anche alcuni accorgimenti per risparmiare.

Scegliere l’anello in base allo stile e al significato della sua posizione

Anche la scelta dell’anello è un momento difficile. Per sapere come scegliere che anello regalare e fare in modo che sia un regalo apprezzato, è fondamentale conoscere i gusti della persona alla quale il regalo è destinato. Chiedere ad amici e familiari quale potrebbe essere lo stile di anello migliore o guardare tra quelli che ha già potrebbe essere un’ottima mossa.

È anche molto importante il dito a cui è destinato. Innanzitutto, la misura cambia sia in base al dito sia in base alla mano. È importante tenerlo a mente quando si prendono le misure.

Se si tratta di un anello di fidanzamento, bisogna prendere la misura dell’anulare della mano sinistra, perché l’anulare destro è destinato alla fede nuziale. Se invece è solo un accessorio di moda, il medio è il dito più adatto. Per chi è un po’ vanitoso e sicuro di sé, si può optare per il pollice.

