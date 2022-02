La pressione alta, o ipertensione, costituisce una patologia sempre più diffusa ai giorni nostri. Quando il cuore deve contrarsi molto per superare i depositi di grassi in vene ed arterie la pressione sistolica del sangue si alza con rischi elevati per la salute. Vi sono tutta una serie di valori di riferimento sotto e sopra i quali la pressione del sangue non dovrebbe trovarsi.

Si inizia a parlare di ipertensione quando i valori superano i 140 mmHg di massima e i 90 mmHg di minima. Oltretutto l’ipertensione è una patologia molto diffusa in Italia colpendo, nella fascia di età 35- 74, il 50% degli uomini e il 40% delle donne. Gli esperti consigliano, poi, di fare misurare la pressione con una certa regolarità, perché è una patologia che non ha sintomi evidenti. Molte persone vi convivono senza sapere del problema, con i connessi rischi per la salute.

L’ipertensione

L’ipertensione costituisce uno dei fattori di rischio più gravi per sviluppare patologie. Tra esse vi sono ictus, infarto, insufficienza cardiaca ma anche malattie delle arterie, retinopatia e insufficienza renale. Secondo i dati, in Italia ci sono più di 18 milioni di persone affette da problemi di pressione alta e solo la metà ne è consapevole e si prendere adeguatamente cura del problema.

Sicuramente uno dei principali alleati contro la pressione alta è uno stile di vita sano, che comprende una dieta equilibrata, esercizio fisico, eliminazione di alcol ed altre abitudini salutari. Oltre a questo, oggi, esistono vai tipi di farmaci per tenere sotto controllo la pressione. Da assumere regolarmente e sotto lo stretto controllo di un medico. La terapia con farmaci da spesso ottimi risultati ed effettivamente tiene a bada la pressione alta evitando molti dei danni che potrebbe causare.

Molti usano questi rimedi naturali contro la pressione alta non sapendo di perdere soltanto tempo

L’Istituto Superiore di Sanità chiarisce che lo stile di vita sano ed una dieta attenta, possono aiutare molto nella prevenzione della patologia, ma da soli non possono costituire una terapia efficace. Comunemente si ritiene che l’aglio, ma anche il magnesio, il cacao e gli acidi grassi (omega-3) siano rimedi naturali contro la pressione alta. Collocati in una dieta sana, apportano benefici alla salute e non sono dannosi. Ma non bisogna fare l’errore di ritenere che da soli siano in grado di curare dalla malattia. Non possono, infatti, assolutamente sostituire una terapia fatta di farmaci specifici, facendo perdere soltanto tempo a molti di quelli che usano questi rimedi naturali per curare la pressione alta.

Ad oggi, oltretutto, la terapia con farmaci ha dimostrato scientificamente il suo valore con tutta una serie di ricerche sparse in tutto il mondo. Gli studi più recenti parlano di una riduzione, tramite una costante assunzione di farmaci sotto la vigilanza medica, di un 1/3 del rischio di ictus e di un 1/5 dello sviluppo di malattie croniche. Dunque, da sfatare il falso mito per cui queste sostanze naturali sarebbero in grado di costituire, da sole, una terapia efficace contro la pressione alta.