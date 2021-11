Fare il caffè è ben più di una semplice preparazione: è un’arte che si apprende da piccoli e si affina nel tempo. Crescendo, scopriamo trucchi sempre nuovi sul modo migliore di preparare un caffè intenso e cremoso. A questo proposito, in un precedente articolo abbiamo svelato finalmente il segreto per avere un caffè della moka intenso come al bar. Il segreto sta nel rendere il macinato compatto all’interno del filtro, senza però schiacciarlo. Una miscela troppo compressa, infatti, rischia di ostruire il passaggio dell’acqua e si otterrebbe un caffè sgradevole.

Oggi, Noi della Redazione vogliamo parlare di un argomento diverso, ma sempre inerente al magico caffè. Non il modo migliore per un risultato spettacolare, piuttosto il trucco per non sporcare ovunque. Chi usa la moka sa bene che uno dei rischi è proprio quello di vedere schizzare il caffè dappertutto e come possiamo evitarlo? Noi abbiamo due idee, scopriamole subito.

Basta caffè che schizza ovunque con questi 3 trucchetti furbi e semplici semplici

La prima regola riguarda la preparazione della moka. Un errore grossolano e molto frequente è quello di non chiuderla bene prima di metterla sul fuoco. Così facendo rischiamo che l’acqua coli a fiumi, portando con sé anche il macinato del caffè.

La seconda regola ha a che fare con il fuoco. Si dice sempre che tenere la fiamma bassa sia uno dei segreti per un caffè da 10 e lode. Tuttavia, non si tratta solo di gusto perché scaldare la moka a fuoco lento è anche un modo per evitare di sporcare. In questo modo, la pressione non troppo alta eviterà che la moka esploda letteralmente imbrattando dappertutto.

Bontà e pulizia

Abbiamo già parlato del terzo ed ultimo trucchetto a proposito della consistenza del caffè. Si è detto infatti che per averlo intenso e corposo, sarebbe preferibile spegnere il fuoco nel momento in cui sentiamo la moka fischiare. Così facendo evitiamo che il caffè si bruci, ma non rischiamo neppure che schizzi ovunque perché giunto ad ebollizione.

Sembra il gesto più semplice del Mondo, ma preparare la moka nasconde alcune insidie che è opportuno conoscere. Non è semplice come mettere una cialda nella macchinetta, ma vogliamo paragonare la gestualità del caffè tradizionale con una semplice capsula? Sarà certamente più complicato, ma il caffè è anche dedizione e tradizione.