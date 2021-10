È il peggior incubo delle massaie: accorgersi che dalla biancheria pulita è sparito un calzino. A questo punto scatta la ricerca. Che sia ancora nella lavatrice? Che sia caduto a terra mentre stendevamo il bucato? E se fosse finito dentro una manica?

A volte siamo fortunati e troviamo il calzino smarrito, ma troppo spesso sembra che l’indumento disperso sia sparito nel nulla. È frustrante ritrovarsi i cassetti pieni di calzini spaiati nella speranza che i loro compagni appaiano prima o poi.

Ma non dobbiamo rassegnarci ai calzini persi. Esiste un metodo molto semplice per assicurarci che i calzini non vadano mai dispersi in lavatrice. Vediamo come.

Ecco il trucco per non perdere mai più calzini in lavatrice e averli sempre pulitissimi

Molti suggeriscono di legare i calzini a coppie prima di infilarli in lavatrice. Questo metodo ha però diversi svantaggi. Innanzitutto, i nostri capi non si puliranno bene nel punto in cui sono annodati, e potrebbero uscire dalla lavatrice ancora sporchi e puzzolenti. Inoltre, alcuni calzini sono troppo corti per poterli annodare in maniera efficace. Dunque qual è la soluzione per non perderli mai in lavatrice? Semplicissimo: ecco il trucco per non perdere mai più i calzini in lavatrice e averli sempre pulitissimi.

Utilizziamo una retina per la lavatrice

È qui che entra in scena un oggetto poco conosciuto ma che semplifica di molto la nostra routine quotidiana. Stiamo parlando della busta a rete per la lavatrice. Si tratta di un semplice sacchetto a rete con una cerniera. Le maglie sono abbastanza larghe da far passare acqua e detersivo senza problemi, ma non abbastanza per far scappare il contenuto.

Possiamo quindi sfruttare questo strumento per non perdere mai più i calzini in lavatrice. Vediamo come.

Come usarla

Nei negozi o online possiamo trovare dei sacchetti per la lavatrice di molte misure. È meglio acquistarne uno grande, perché al suo interno i capi potranno muoversi più liberamente. In questo modo il lavaggio sarà più efficace. Infilando tutti i nostri calzini nel sacchetto non correremo il rischio che vadano persi. Li ritroveremo a fine lavaggio sani e salvi all’interno del sacchetto. Inoltre, i sacchetti svolgono anche un’azione protettiva nei confronti dei capi al loro interno. Possono quindi tornare utili se dobbiamo lavare in lavatrice dei capi delicati, come la seta o il pizzo.

Ma per un bucato efficace, non dobbiamo dimenticare la cura della lavatrice. A volte può capitare che l’apparecchio emani cattivi odori e rovini il bucato. Ma c’è una soluzione. Ecco perché la lavatrice puzza e come risolvere il problema.