Creare giochi e passatempi per gattini è veramente facile. Questi amabili animaletti infatti in natura erano temibili cacciatori. E nonostante tutto il tempo passato nelle nostre case, il loro istinto rimane immutato. Non solo, far giocare il nostro micio sarebbe un ottimo incentivo a sfogare il suo stress, esercitare le sue capacità e doti, consentirgli un pochino di sfogo.

Farli divertire non è difficile, perché, come detto, basterebbe incentivare il loro istinto cacciatore. Dunque bastano degli oggettini dotati di rumori e movimenti particolari per attirare la loro attenzione. Alcuni di questi sono così facili da progettare che basterebbero comunissimi oggetti domestici da riciclare per garantire loro tanti momenti di divertimento. Zero spese e tantissimo divertimento con questi giochini fai da te per mici adorabili e sornioni.

Solo dei tappi, dei lacci e una scatola

La prima simpaticissima creazione fai da te è basata sul concetto del rumore e dell’oggetto volante. Una sorta di sonaglino pendente ed irresistibile. Basta mettere da parte alcuni tappi metallici (quelli utilizzati ad esempio per chiudere le bottiglie di birra e di altri contenitori in vetro). Ne possono bastare anche solamente 4 o 5. A questo punto occorrerà bucarli, facendo passare un filo, una corda o un laccio tra loro. Una volta collegati, chiudiamo il nostro sonaglio domestico assicurandolo con un nodo. Non resterà che assicurarlo al bracciolo di una poltrona oppure ad un termosifone o panchetto per farlo penzolare verso il pavimento. Il gattino, ascoltando il suono dei tappi, sarà probabilmente talmente incuriosito da usare la zampina per muoverlo.

Un secondo gioco semplicissimo da ottenere è quello fatto per incentivare la sua capacità predatoria. L’obiettivo è presentargli delle piccole “prede” che fuoriescono da alcuni fori. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una scatola di cartone. Un’apertura laterale deve poterci consentire di far entrare il braccio. Alla superficie superiore invece dobbiamo applicare alcuni fori circolari o quadrati del diametro di qualche centimetro. Il gioco consiste nel far entrare un bastoncino tramite l’apertura laterale cui è fissato un piccolo oggettino in grado di richiamare l’attenzione del gatto. Può trattarsi di una piccola pallina di carta stagnola oppure di una piccola bustina accartocciata, ad esempio. Agiteremo la piccola preda facendola passare ora da un’apertura ora dall’altra. Il gatto sarà verosimilmente molto incuriosito dai movimenti e si divertirà a realizzare una caccia in miniatura.

Un gioco similare per concetto e molto divertente per i nostri amici felini è quello della piramide di tubi. Tutto ciò che ci serve sono alcuni cilindri di cartone. Sono comodamente reperibili dai rotoloni di carta da cucina una volta terminata la carta. Al limite, possiamo anche utilizzare quelli posti all’interno della carta igienica, anche se un pochino più piccoli. Ne possono bastare anche solo 6 o 7. Assicuriamo la tenuta della struttura ponendo per il lato più lungo i tubi, attaccandoli e sovrapponendoli grazie alla colla. Una volta asciugata, il gioco è pronto. Basterà inserire delle crocchette o delle palline di carta all’interno. Tramite il sistema di aperture sovrapposte i gatti infileranno le zampe per cercare di portare a sé la piccola preda.

