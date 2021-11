L’arrivo del gelo mette seriamente in difficoltà i più freddolosi. Questi, infatti, passerebbero la maggior parte della giornata rintanati sotto le coperte e ridurrebbero al minimo la propria produttività, pur di non uscire. Anche rimanendo nelle proprie abitazioni però si pone il problema delle utenze. Alzare troppo le temperature potrebbe portare a degli esborsi particolarmente importanti. Per questo oggi suggeriamo un trucchetto molto utile per abbatterli. Infatti, possiamo ufficialmente dire basta a bollette salate con un oggetto che abbiamo in casa per riscaldare gli ambienti a costo zero. Vediamo, dunque, come possiamo subito metterci all’opera per risparmiare e vivere al meglio il calore del nostro appartamento.

I segreti degli esperti per una gestione impeccabile dell’appartamento

Prima di tutto, per ridurre le spese è necessario stare attenti a tutti gli elettrodomestici presenti in casa. Fra i più energivori risultano la lavatrice e la lavastoviglie. Per questo consigliamo di utilizzarle solo nel momento in cui sono a pieno carico e con certi programmi. Ad esempio molti lo ignorano, ma questo programma della lavastoviglie potrebbe farci risparmiare molti soldi tagliando le bollette. Quando si cucina, poi, è consigliabile spegnere il forno qualche minuto prima della cottura e lasciarlo aperto un pochino per rendere l’ambiente più caldo. Attenzione però: dopo aver fatto una cosa del genere, è necessario arieggiare. Bastano pochi minuti e questa piccola azione porta veramente un beneficio alla salute. Infatti in pochi ci pensano, ma questa piccola accortezza potrebbe prevenire il cancro ai polmoni.

Basta bollette salate con un oggetto che abbiamo in casa per riscaldare gli ambienti a costo zero

Passiamo però al dunque. Stiamo parlando di un dispositivo che molti di noi hanno nello sgabuzzino e che è utile per i traslochi: i fogli di pluriball. Questo, grazie alle sue bolle morbide, riesce ad imballare i nostri ricordi più cari evitando urti e spiacevoli sorprese. Una volta che ci si stabilisce in maniera permanente in un unico posto, generalmente rimane a prendere polvere in un angolo dimenticato. Se però si vuole combattere il freddo, può rappresentare un prezioso alleato. Infatti tappezzare le finestre con questo materiale può aiutare a diminuire drasticamente la dispersione del calore. Ovviamente l’effetto non è particolarmente estetico, per cui consigliamo di utilizzarlo nei luoghi meno frequentati dagli ospiti. La camera da letto può essere una buona idea proprio per questo motivo. Se la finestra poi è nascosta dalle tende, il risultato è ancora migliore e la vista ne beneficia.

