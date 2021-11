Le orchidee sono piante apprezzate da tante persone, ma altrettanto difficili da tenere in vita.

Sono originarie di quei paesi in cui il clima è ben più caldo del nostro e con un elevato tasso di umidità. Per questo motivo bisogna tenere le orchidee in casa, nei mesi più freddi. Infatti, le temperature minime che permettono la loro crescita devono aggirarsi tra i 18 e i 20 gradi. Ma non basta, hanno bisogno di un elevato tasso di umidità, e per tenerle nelle migliori condizioni bisognerebbe ricordare di vaporizzare con dell’acqua le foglie e il fusto frequentemente.

In effetti, esiste un posto che tutti abbiamo in casa e un incredibile trucco per tenere le orchidee in salute e farle produrre nuove foglie.

Può capitare che, pur eseguendo tutte le tecniche e le operazioni giuste per tenere ben in vita la nostra orchidea, questa ci appaia non proprio in salute.

Allora bisogna sistemare la pianta in un altro luogo, sicuramente più umido e che potrebbe essere l’ambiente ideale per farla riprendere. Se il bagno di casa ha una finestra con vetro opacizzato, oppure una tenda che filtra i raggi del sole possiamo sistemarla qui, appoggiata sul davanzale, su un mobiletto oppure sul pavimento.

Il trucco del vapore acqueo

Poiché il vapore acqueo ha un effetto rinvigorente su un’orchidea che ci appare un po’ ingiallita e non proprio in salute, possiamo mettere in atto questo semplice trucco.

Sistemare la pianta in bagno, poggiandola sul davanzale o temporaneamente sul pavimento. Chiudere la porta e la finestra, aprire l’acqua calda della doccia e lasciarla aperta per una quindicina di minuti. Semmai, per non sprecare acqua approfittiamo noi per fare una bella doccia.

Trascorso questo tempo, lasciare la pianta assorbire il vapore per altri quindici minuti, dopodiché spostarla in un altra camera e far arieggiare il bagno.

L’orchidea riprenderà vita con foglie più lucide, verdi e meno flosce. Le radici aeree risulteranno meno secche e i fiori più rigogliosi.

Grazie al vapore acqueo la pianta assorbe l’acqua anche tramite le radici aeree e le foglie. In più il vapore acqueo fa molto bene alla pianta visto che, essendo di origini tropicali, l’orchidea è abituata ad un tasso di umidità molto alto.

Questo trucco va utilizzato non più di due o tre volte l’anno.