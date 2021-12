Durante questo periodo dell’anno, dovendo proteggerci dal freddo, quando usciamo per lavoro oppure per le classiche uscite con famiglia ed amici, dovremmo scegliere bene indumenti ed accessori.

Infatti, soprattutto in questa stagione, dovremmo ripararci dalle intemperie poiché potrebbero causarci raffreddori e malanni di vario tipo.

È importante, allo stesso tempo, prestare attenzione alla nostra alimentazione, scegliendo frutta e verdura di stagione.

Per esempio, molti non sanno che per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario basterebbe questo gustosissimo ortaggio.

Nonostante ciò, ricordiamoci di quanto sia importante essere eleganti per fare una buona impressione; esistono infatti accessori ed indumenti che ci permettono di essere sempre alla moda.

Basta ai soliti stivali sono queste le scarpe alla moda che stanno bene su tutto e ci mantengono i piedi caldi d'inverno

Le donne generalmente hanno una grandissima passione per le scarpe ed il mercato permette loro di averne a disposizione di ogni tipo, da abbinare ad ogni occasione.

Soprattutto in determinate zone d’Italia, iniziano i weekend in montagna, sia per chi ama gli sport sulla neve che per chi vuole riposarsi alla SPA.

In queste occasioni potremmo indossare i caldi hiking boots, i classici stivaletti che usiamo solitamente proprio in montagna.

Questi sono caratterizzati dalla presenza di lacci in corda ed una suola spessa e comoda, risultando particolarmente adatti in queste circostanze.

Questa tipologia di scarpe però ultimamente viene proposta anche in città, per essere indossata sia durante le giornate di lavoro che per passeggiare in comodità.

Inoltre, il punto favorevole di questa scarpa è che viene generalmente realizzata utilizzando materiali impermeabili, che ci proteggono i piedi anche durante le giornate fredde e uggiose.

Otre agli intramontabili leggings, sono questi i pantaloni che stanno spopolando per sentirsi eleganti e comodi anche dopo i 50 anni abbinandoci proprio queste scarpe.

Possiamo comunque trovare gli hiking boots di diversi colori, anche se i più utilizzati durante questa stagione fredda sono color marrone e il classico nero.

Basta ai soliti stivali sono queste le scarpe alla moda che stanno bene su tutto e ci mantengono i piedi caldi d'inverno oltre ad essere comodissime.

Possiamo abbinare questa scarpa anche ad un vestito a maglia per le occasioni speciali, anche se sarà comunque necessario indossare anche delle calze pesanti.

Altrimenti, se non ci sentiamo a nostro agio, potremmo comunque accostarle al classico maglioncino girocollo perfetto durante le giornate più fredde.

Potrebbe anche essere utile sapere come essere sempre eleganti anche dopo i 50 anni con questo capo che manterrà il collo caldo durante l'inverno.