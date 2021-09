A settembre le temperature finalmente scendono e di conseguenza arrivano nuovi frutti. Uno tra i più amati di questo periodo è senza dubbio il fico. Questo frutto zuccherino è veramente delizioso e versatile. Possiamo creare dei dolci o combinarlo al formaggio per un risultato eccezionale. Purtroppo, però la loro stagione è davvero breve. Senza contare che anche quando li portiamo a casa si decompongono molto in fretta. Fortunatamente esistono 3 trucchi semplici e gustosi per conservare i fichi tutto l’anno. Non si tratta di procedimenti complessi. Anzi, per alcuni di questi non dobbiamo neanche essere presenti. Inoltre, i fichi conservati nel modo che descriveremo fra poco potrebbero essere un regalo molto apprezzato, ad esempio a Natale. Passiamo quindi a scoprire come portare con noi la dolcezza dei fichi anche mesi successivi la fine della loro stagione.

3 trucchi semplici e gustosi per conservare i fichi tutto l’anno

Il primo metodo è piuttosto intuitivo, dal momento che è sempre stato utilizzato dalle nonne per conservare i frutti. Stiamo parlando di marmellate e conserve. Per realizzare la marmellata di fichi non avremo bisogno nemmeno di grandi dosi di zucchero. Infatti, i fichi sono di per sé molto dolci. Quindi, in una pentola aggiungiamone una minima quantità insieme ad acqua e limone. Lasciamo andare a fuoco lento finché non avremo raggiunto la consistenza desiderata. Ricordiamoci di sterilizzare i vasetti in forno e inserire la marmellata ancora calda. Chiudiamo i barattoli e lasciamoli capovolti in modo da creare una chiusura ermetica.

Un altro sistema molto semplice per conservare i fichi è l’essiccazione. Teniamo i fichi con la buccia e lasciamoli al sole coperti da una retina per un paio di giorni. Dopodiché mettiamoli in forno per 10 minuti a 100 °C. Questo dovrebbe tenerli morbidi e permetterci di conservarli per diversi mesi. Abbiamo un’alternativa a questo lungo procedimento grazie all’elettrodomestico che ti permette di risparmiare sugli alimenti senza rinunciare alla salute.

L’ultimo suggerimento può sembrare scontato, ma, nonostante questo, sono in pochi a metterlo in pratica. Per qualche motivo spesso non ci viene in mente che possiamo anche congelare i fichi. Pensiamo alla comodità di questo sistema. Non solo è estremamente veloce, ma ci permette di conservare aspetto e gusto del fico intatto. Dobbiamo soltanto disporre i fichi ben asciutti e distanziati su un piano del freezer. Una volta che saranno congelati mettiamoli in una bustina e tiriamoli fuori al prossimo aperitivo o per una merenda per tutti facile e fresca.