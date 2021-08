Il cibo che mangiamo non serve solo riempirci lo stomaco. Infatti gli alimenti possono essere una fonte inesauribile di benefici per la nostra salute. Mangiare i cibi nelle giuste combinazioni e quantità può fare la differenza nella prevenzione di molte malattie croniche non trasmissibili. Pensiamo ai problemi cardiovascolari, come ictus e infarto, oppure anche ai tumori. I ricercatori infatti hanno stabilito un legame fra cibi consumati e percentuale di rischio di cancro. Eppure molti di noi continuano a ignorare l’importanza di una dieta bilanciata. Ad esempio pochi sanno che 400 grammi di questi alimenti potrebbero ridurre il rischio di cancro. Questi fanno la differenza soprattutto per tutte quelle patologie legate all’apparato digerente. In particolare, per uno dei tumori più diffusi fra la popolazione, il cancro al colon.

Quindi se usati nella maniera giusta gli alimenti possono trasformarsi in potenti scudi di prevenzione. Non solo, ma possono essere anche utili a controllare l’evoluzione di problemi di salute già esistenti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato il suo verdetto. Alla radice del rischio di tumore non genetico ci sono spesso uno stile di vita sedentario e un vasto consumo di cibi poco sani. Come abbiamo scritto in “Un girovita oltre questi limiti aumenterebbe il rischio di colesterolo alto e tumore” bisogna evitare il sovrappeso per ragioni diverse da quelle estetiche. E per rientrare nel normopeso un passo importante è consumare proprio i cibi giusti e nelle giuste quantità. Gli alimenti che siamo per descrivere quindi saranno un vero e proprio toccasana per la nostra salute.

Pochi sanno che 400 grammi di questi alimenti potrebbero ridurre il rischio di cancro

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, frutta e verdura sono un pilastro necessario per prevenire un gran numero di morti per malattia. Eppure il consumo medio di questi alimenti in Italia, e nel Mondo, è di gran lunga sotto le quantità consigliate. Frutta e verdura sono dei cibi privi di grassi e ricchi di minerali, vitamine e fibre. Sono preziosi per prevenire problemi cardiaci e tumori.

In particolare il consumo di questi alimenti in quantità corrette può allontanare il rischio di cancro a esofago, pancreas, rene, stomaco e colon. Questo grazie agli antiossidanti e alla presenza delle fibre che accelerano il nostro metabolismo. In questo modo infatti non solo possiamo rientrare nei limiti di normopeso. Grazie a ciò infatti il cibo digerito rimane meno nell’intestino esponendolo per meno tempo a possibili sostanze cancerogene. Adesso che abbiamo capito l’importanza del consumo di frutta e verdura vediamo quanta dovremmo consumarne.

Il consiglio degli specialisti è che dovremmo tutti consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Questo corrisponde ha 400 grammi totali. Una porzione per un adulto corrisponde a 50 grammi di insalata, 150 grammi di frutta per ogni porzione e 250 grammi di ortaggi. Bisogna però fare attenzione anche a come consumiamo questi cibi perché pochi conoscono l’errore che tutti facciamo a tavola e che fa schizzare il nostro colesterolo.