L’autunno è finalmente arrivato e con esso arriva anche la voglia di mangiare qualcosa di caldo e confortevole. Con le prime giornate fredde, infatti, non si sente più il bisogno di insalate o piatti di pasta fredda ma si cerca un piatto più sostanzioso e avvolgente. In questi casi non c’è niente di meglio di una vellutata, il giusto compromesso tra un piatto leggero ma allo stesso tempo sostanzioso e nutriente. Ecco, dunque, come preparare 3 gustosissime vellutate autunnali perfette per un pasto leggero e nutriente.

Le vellutate possono essere un pasto completo o un piatto da mangiare prima di una portata più sostanziosa, a seconda di quanta fame abbiamo e dell’occasione. Un pasto versatile, che si può preparare in tantissimi modi diversi e adatto anche a vegetariani e vegani, a seconda degli ingredienti utilizzati. È un pasto che si prepara in pochissimo tempo, l’unica cosa di cui si ha bisogno è un frullatore ad immersione e una pentola.

Come preparare 3 gustosissime vellutate autunnali perfette per un pasto leggero e nutriente

Iniziamo con la ricetta della vellutata di zucca.

Ingredienti:

250 gr di zucca;

una cipolla;

due carote;

una patata.

Procedimento:

In una pentola mettiamo un filo d’olio e facciamo soffriggere le cipolle tritate. Quando le cipolle saranno appassite aggiungiamo le carote e le patate sbucciate e tagliate a tocchetti e infine la zucca tagliata a pezzetti. Aggiungiamo del brodo vegetale o, in mancanza di questo, dell’acqua. Il liquido dovrà coprire le verdure fino ad un dito sopra le verdure stesse. Lasciamo cuocere per circa 30 minuti, fino a quando le verdure non inizieranno a sfaldarsi. A questo punto prendiamo il frullatore ad immersione e frulliamo il tutto, fino ad ottenere una vellutata liscia e omogenea. Aggiungiamo il sale e serviamo con un filo d’olio a crudo ed eventualmente una spolverata di formaggio.

Vellutata di patate e porri

Ingredienti:

200 grammi di porri;

4 patate medie;

uno spicchio d’aglio.

Procedimento:

Anche in questo caso il procedimento è molto semplice. In una pentola si fanno soffriggere le patate e il porro, uniti ad uno spicchio d’aglio tritato. Si copre con brodo vegetale o acqua e si fa cuocere fino a completa cottura delle patate. Si frulla il tutto, si aggiunge il sale e si serve con un filo d’olio a crudo e dell’erba cipollina fresca tritata.

Vellutata di funghi

Ingredienti:

250 grammi di funghi (misti di qualunque tipo);

1 patata;

200 ml di panna liquida;

uno spicchio d’aglio;

una cipolla;

noce moscata.

Procedimento:

In una pentola mettere a soffriggere con un filo d’olio i funghi, l’aglio e la cipolla tritati. Una volta abbrustoliti aggiungere la patata tagliata a cubetti. Versare brodo vegetale o acqua fino circa alla metà delle verdure e per l’altra metà mettere la panna liquida. Aggiungere poi la noce moscata a piacere e far cuocere fino a quando le patate inizieranno a sfaldarsi. Infine frullare il tutto e servire con un filo d’olio a crudo e dell’erba cipollina.

