Le feste natalizie stanno arrivando e molti di noi iniziano i preparativi per pranzi, cene e cenoni. Tanti trascorreranno questo periodo in famiglia e tra amici, nel caldo ambiente domestico.

Molti di noi quando accolgono gli ospiti a casa propria fanno un grave errore di stile. Accogliere gli invitati indossando le ciabatte da casa non è una grande idea. Oggi vediamo quali potrebbero essere le alternative. Infatti, basta accogliere gli ospiti in ciabatte ora che conosciamo queste comodissime ed eleganti calzature. Scopriamo quali sono.

Calzature da avere per gli eventi speciali

Se siamo abituati a stare a casa nostra con ciabatte aperte, zoccoli di legno o pantofole di pile dovremo cambiare abitudine. Per quanto sia assai comodo indossare queste ciabatte non è molto stiloso né rispettoso nei confronti degli ospiti. Inoltre, queste ciabatte stonano con qualsiasi outfit e rovinare una mise natalizia elegante sarebbe un peccato. Se vogliamo mettere via le pantofole orsacchiotto, almeno quando abbiamo ospiti, dobbiamo seguire questi consigli.

Ora vedremo tre modelli di scarpe da casa comode ed eleganti, che ci faranno stare a nostro agio con gli invitati.

Possiamo certamente citare tra le scarpe da casa più eleganti, le pantofole furlane. Queste scarpette di velluto sono comodissime e stilose. Con un laccetto o a mocassino, questo modello affina il piede e dona una silhouette davvero femminile.

Di origine veneta e friulana, ora queste scarpe stanno riscuotendo un notevole successo. Alcuni modelli sono in tinta unita, mentre altri hanno raffinate decorazioni floreali ricamate a mano sulla tomaia.

Un altro modello perfetto per non sfigurare sono le ciabatte tirolesi in feltro. Queste calzature sono caldissime ed impermeabili e mantengono il piede al caldo anche nei giorni più freddi. In commercio se ne trovano di decorate in maniera davvero fine e simpatica, con piccoli inserti in feltro. Se le abbineremo all’outfit, pottemo stare certe di fare un figurone.

La terza pantofola che proponiamo è una pantofola a forma di paperina, con la suola piatta, interamente in lana. La forma di questa scarpa ricorda le classiche paperine o ballerine da donna ed avvolge il piede esaltandone le forme e snellendolo.

Calda e comodissima è perfetta anche con una mise elegante. Per creare un look inaspettatamente ricercato possiamo abbinare il colore della lana a quello dell’outfit. Grazie a queste scarpe da casa saremo eleganti anche a casa nostra durante il pranzo di Natale.

