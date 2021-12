In questi tempi di pandemia, per molti dei nostri mariti non è stato possibile andare dal barbiere. Tra capelli lunghi e barbe incolte, ci siamo dovuti adattare a questo strano periodo. Alcuni di loro hanno preferito che il look seguisse il corso del tempo. Per altri ci si è armati di coraggio, trovando cosi delle soluzioni alternative. C’è chi si è affidato alla mamma o alla moglie e c’è chi ha deciso di acquistare una macchinetta per capelli. Nonostante le chiusure abbiamo così deciso di tenere il nostro look ordinato.

Tipi di lame, alimentazione e resistenza all’acqua, quale scegliere?

Dopo una ricerca accurata, abbiamo deciso di acquistare una macchinetta per il taglio dei capelli. Ma siamo sicuri di aver fatto il giusto acquisto? Il mercato, al giorno d’oggi, ci offre una quantità enorme di prodotti. Tra le macchinette per i capelli, troviamo centinaia di proposte diverse, dalle più economiche alle più costose. Ma se ci soffermiamo a leggerne le caratteristiche non sempre riusciremo a capire quali siano le migliori per noi. Ecco dunque alcuni consigli.

Seguendo semplici consigli compreremo la macchinetta per capelli perfetta per i nostri mariti

Innanzitutto, guarderemo il tipo di alimentazione elettrica. Abbiamo due possibilità: acquistare una macchinetta con alimentazione a cavo oppure a batteria. La prima soluzione ha il vantaggio di non dover attendere per ricaricare la batteria, non rischieremo così di rimanere con un taglio a metà. La seconda possibilità è l’acquisto di un taglia capelli a batteria, non avremo il problema del cavo che ci potrebbe risultare scomodo. D’altra parte, rischieremo di dover lasciare il taglio incompleto se si scarica la batteria. Quindi, opteremo per una macchinetta alimentata a cavo nel caso in cui vicino al nostro specchio ci sia una presa disponibile. Invece, sarà sicuramente più funzionale, optare per una macchinetta alimentata a batteria se nel nostro bagno non è presente una presa di corrente.

Un altro aspetto a cui dovremmo stare attenti è il tipo di lame. In commercio troveremo le macchinette taglia capelli con diverse tipologie di lame: Acciaio inox, titanio, e ceramica. Le prime sono solide e performanti, richiedono una lubrificazione periodica. Quelle in titanio invece necessitano di minore lubrificazione, mentre quelle in ceramica, sono molto precise, non hanno bisogno di particolare cura ma vanno maneggiate con delicatezza poiché sono molto fragili.

L’ultima caratteristica a cui faremo attenzione sarà la resistenza all’acqua dei nostri taglia capelli. In commercio troveremo sicuramente tre tipi di macchinette. Ci sono quelle che non potremo mai bagnare, altre invece che potremmo in parte lavare ed altre ancora che potremo utilizzare comodamente sotto l’acqua corrente. Le macchinette lavabili sono Waterproof, ovvero resistenti all’acqua, mentre le altre utilizzabili per esempi sotto la doccia, sono Wet&Dry. Ecco, quindi, come seguendo semplici consigli compreremo la macchinetta per capelli perfetta per i nostri mariti.