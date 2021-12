Le festività natalizie sono iniziate e tutti noi siamo alla ricerca di ricette deliziose da proporre a invitati e parenti. In questi giorni tutti noi amiamo preparare i tradizionali arrosti, lenticchie e panettoni, ma in molti amano sperimentare nuove ricette.

Oggi parleremo di un dessert davvero gustosissimo, che è perfetto per il periodo natalizio e per il Capodanno. Si tratta di un tiramisù che contiene un frutto dal gusto speciale. Dunque, stupiamo tutti i parenti e gli amici con il tiramisù che porta fortuna e denaro grazie a questo ingrediente segreto. Vediamo come fare.

Il frutto invernale per eccellenza

Il nostro tiramisù è una variante della tradizionale ricetta con uno dei frutti più amati dell’inverno, la melagrana. Per preparare questo dolce avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di savoiardi;

4 tuorli d’uovo;

120 g di zucchero;

250 g di mascarpone;

marsala q.b.;

300 ml di succo di melagrana;

una melagrana intero;

100 g di cioccolato bianco.

Iniziamo preparando la crema al mascarpone unendo i tuorli al formaggio. Mescoliamo bene per poi aggiungere lo zucchero. Per ottenere una crema più morbida, possiamo sostituire lo zucchero con quello a velo. Inoltre, possiamo usare una frusta per creare una morbida emulsione.

Ora possiamo eventualmente aggiungere il marsala o un altro liquore.

Nella teglia possiamo iniziare a sistemare i savoiardi inzuppati nel succo di melagrana. Ai biscotti alterniamo la crema al mascarpone fino a che non terminiamo i savoiardi.

Stupiamo tutti i parenti e gli amici con il tiramisù che porta fortuna e denaro grazie a questo ingrediente segreto

Una volta che abbiamo terminato possiamo riporre la teglia in frigo per almeno due ore in modo che il dolce si compatti.

Mezz’ora prima di servirlo possiamo grattugiare il cioccolato bianco e sgranare la melagrana. Adesso possiamo spargere le scaglie di cioccolato e i chicchi del frutto sulla superficie del dolce.

L’effetto ottenuto è davvero insolito ed elegante. Il gusto di questo tiramisù è dolcissimo ma con un pizzico di aspro, dovuto ai chicchi della melagrana.

Tradizionalmente, questo frutto è associato alla fortuna, al denaro e la prosperità e si dice che mangiarlo a Natale e a Capodanno sia di buon auspicio.

Per portare fortuna e soldi a noi e ai nostri cari, dunque, possiamo apportare questa piccola modifica per un dolce ancora più speciale, perfetto per le feste.

