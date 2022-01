In giro si vedono molte donne e ragazze girare con gonne leggere o con dei collant molto sottili. Probabilmente questa scelta è dettata dal terrore di sembrare sciatte e trasandate con vestiti più caldi e pesanti. Però, come abbiamo già detto per quanto riguarda sciarpe e cappelli, esistono delle alternative più stilose che non ci faranno morire di freddo. Oggi spieghiamo come si può fare per conciliare queste due esigenze. È necessario, infatti, dire basta a lana e materiali pesanti che infagottano e allargano la figura, ecco come rimanere al caldo con stile con questo tessuto che sta spopolando. Vediamo insieme di quale tessuto si tratta e come possiamo indossarlo per una mise d’effetto.

I fashion faux pas per non dilatare la nostra silhouette

In generale, per non risultare sproporzionate, è necessario studiare la forma del proprio corpo: abbiamo già spiegato come individuare facilmente la propria body shape. Se in generale abbiamo la porzione superiore del corpo più sviluppata, è meglio optare per delle maglie o dei cappotti più ampi e corti, che lasciano scoperte le gambe. Se invece ci si trova nella situazione opposta è bene scegliere delle spalline strutturate e modelli più lunghi.

Stiamo parlando del velluto, materiale che oramai si può trovare dappertutto. Sono presenti infatti top, body e pantaloni fino ad arrivare addirittura ai vestiti e ai blazer. Essendo un tessuto traslucido è più che altro consigliato per le occasioni festive o per le serate in compagnia. Però si può indossare, anche durante il giorno, abbinandolo magari ad altri indumenti più sobri.

Infatti, anche un dettaglio del genere rende subito il look molto particolare e ricercato. Essendo poi particolarmente morbido e caldo, riesce ad abbracciare tranquillamente le forme senza stringere nei punti più critici. Questo non vale però per il velluto a coste: la fantasia, infatti, tende ad irrigidire il materiale e porterebbe ad un effetto contrario, soprattutto nell’area inferiore del corpo. L’ideale anche per le persone più in carne è optare per dei pantaloni in questo materiale che presentino la vita alta e una svasatura sul fondo. I tagli migliori in questo caso si rivelano il classico palazzo oppure il bootcut, una versione meno accentuata della zampa di elefante.

