Quando parliamo di gastrite e bruciori abbiamo spesso a che fare con un’infiammazione della parete interna dello stomaco. Un malessere che viene subìto, ogni anno, da migliaia e migliaia di italiani, sia in forma acuta che in forma cronica. Nonostante nella maggior parte dei casi sia dovuto ad alcune cause particolari, come la presenza di un batterio, non si possono però escludere altri fattori. Proprio per questo motivo, seguire alcuni consigli di comportamento ed alimentazione potrebbe davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

L’importanza di un’alimentazione bilanciata

Nei casi in cui l’acidità di stomaco fosse dovuta al troppo alcool o a un’assunzione prolungata di FANS, l’alimentazione diventerebbe molto importante. Una soluzione semplice e pratica sarebbe allora quella di mangiare dello yogurt al mattino, meglio se a stomaco vuoto, per contrastare il bruciore. Grazie, infatti, ai batteri contenuti al suo interno sarà possibile contribuire alla protezione della mucosa gastrica da acidità e da infezioni.

Oppure, ancora, le verdure crucifere, come broccoli e cavoli assieme ad aglio e cipolla, sono ottime nella lotta contro questi terribili sintomi. Anche i frutti di bosco e i funghi, poi, possono essere importanti alleati: i primi grazie ad alcune sostanze antinfiammatorie e i secondi con la loro capacità di proteggere lo stomaco mediante determinati polisaccaridi. In ogni caso ridurre l’utilizzo di caffè ed alcool non risulterà mai un errore poiché, così facendo, si limiteranno sicuramente le secrezioni acide e il danneggiarsi della mucosa gastrica.

Basta a gastrite e fastidiosi bruciori di stomaco grazie a una vita sana e a una dieta bilanciata

Potrebbe poi anche essere interessante e utile rendersi conto dell’influsso che la pandemia ha avuto sui casi di gastrite e acidità di stomaco. I due punti d’incontro fondamentali fra questi due elementi sono d’altronde l’aumentare della sedentarietà e dei gravi livelli di stress. Nel primo caso, perché il reflusso aumenta notevolmente in quelle situazioni di scarsa attività fisica e di alimentazione poco sana. Nel secondo caso incide l’aspetto psicologico, poiché ansia e preoccupazione tendono ad aumentare la produzione di acidi gastrici che peggiorano la situazione sopra descritta.

Per risolvere questo problema basterà allora concentrarsi su uno stile di vita più sano, più attivo fisicamente e una dieta più regolare, priva di cibo spazzatura. Ecco allora che potremo dire basta a gastrite e fastidiosi bruciori di stomaco seguendo queste semplici regole e consigli intelligenti.

