Le fragole sono un tipico frutto primaverile, molto amato sia dai grandi che dai bambini. Un alimento dalle origini molto antiche, apprezzato già dal popolo dei Romani. Le fragole sono molto profumate e hanno un gusto dolce. Possiamo portarle in tavola intere, oppure condirle con i classici zucchero e limone. Per i più golosi non può mancare la panna montata. Un alimento molto versatile che si presta benissimo per la preparazione di dolci e marmellate. Ad esempio, potremmo utilizzare le fragole e questa crema facilissima da preparare, per farcire la colomba di Pasqua. La fragola ha un sapore molto zuccherino e, grazie alla sua azione antiossidante e antinfiammatoria, sarebbe anche importante per la salute.

Parliamo della pianta

La pianta delle fragole cresce benissimo anche sul balcone di casa e non ha bisogno di grandi cure. È di piccole dimensioni, perciò non necessita di ampi spazi. Una pianta molto rustica che ha bisogno della luce per far maturare i suoi frutti. È preferibile piantarla in semenzaio, a partire dal mese di febbraio, perché i semi sono molto piccoli. Le fragole necessitano di una grande quantità di acqua, infatti è necessario innaffiarle con regolarità, soprattutto nei mesi estivi. Meglio se questa operazione viene svolta al mattino. Il terreno manterrà la giusta umidità per tutto il giorno.

Cosa aggiungere al terreno per aumentare la crescita delle fragole e avere dei frutti sani e succosi anche sul balcone di casa

La pianta delle fragole necessita di poco terreno e può essere facilmente coltivata sul balcone di casa. Non ha bisogno di un terriccio particolare. Utilizziamo sempre dei vasi che abbiano dei buchi sul fondo, per drenare l’acqua. È molto importante la concimazione della pianta. Infatti è necessario utilizzare un compost organico ricco di sostante nutritive. Ma possiamo anche creare un fertilizzante fai da te, utilizzando uno scarto della cucina che spesso buttiamo via. Parliamo dei fondi di caffè. Questo materiale contiene numerose sostanze nutritive come il potassio, l’azoto e così via.

Inoltre, i fondi di caffè aiutano a mantenere il terriccio umido e a tenere lontani anche gli insetti pericolosi. Ecco cosa aggiungere al terreno per aumentare la crescita della nostra pianta. Ma vogliamo dare un ulteriore consiglio: prima di utilizzare i fondi di caffè, dobbiamo necessariamente farli asciugare per evitare che si formino delle muffe.

