A volte vogliamo cambiare il nostro colore di capelli per provare qualcosa di diverso, che illumini il viso. Oppure semplicemente siamo stufe della solita sfumatura e ne tentiamo un’altra. Tutto questo sempre per sentirci più belle davanti allo specchio.

Ma ecco che arriva l’imprevisto, la cui comparsa non avevamo considerato. Dopo la tinta, sui nostri capelli biondi o castani, notiamo la comparsa di una sfumatura dal colore a dir poco inusuale. Abbiamo infatti i capelli con un riflesso tendente al verde. Questo incidente può essere comune e, certamente, preoccupante per alcune. Ma è sufficiente un espediente naturale per porre rimedio.

Un colore inusuale

I capelli biondo cenere possono sviluppare un riflesso tendente al verde a seguito di una colorazione. Allo stesso modo questo può succedere al castano, a seguito di una tinta della medesima nuance ma con tonalità cenere. Un’altra causa può essere l’andare in piscina. Infatti, una sfumatura verde sui capelli biondi può essere dovuta all’azione del cloro.

Certamente, a questo si vorrebbe porre rimedio. E anche abbastanza in fretta. Per quanto possano essere considerati moderni e alternativi i capelli verdi, noi preferiamo sempre un bel biondo dorato o un caldo castano. Ecco come fare senza ricorrere a una tintura chimica e perché.

Basta 1 semplice rimedio naturale per togliere il verde dai capelli biondi o dopo la tinta castana

Possiamo neutralizzare subito i riflessi verdi tra i nostri capelli grazie all’hennè rosso. Questo preparato naturale è infatti l’ideale in questo caso. Il motivo risiede nella teoria del contro colore, ossia nel ritrovo del tono opposto, che annulla o smorza quello in essere. In questo caso, è il rosso che neutralizza il verde, per contro colorazione.

L’hennè rosso dona inoltre ai capelli riflessi caldi, tendenti al rame e che non hanno a che vedere con il verde.

Per preparare un hennè rosso basterà acquistare la polvere in erboristeria. Ne basterà un cucchiaino da sciogliere in acqua bollente in una ciotola, per ottenere un impasto da applicare sui capelli lavati. Dopo un tempo di posa di 1 ora, al momento del lavaggio il verde sarà sparito dalla chioma.

Dunque, basta 1 semplice rimedio naturale per rimediare alla comparsa di una sfumatura verde nei capelli biondi o a seguito della tinta castana.

