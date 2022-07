Il ribasso di Aeffe potrebbe essere agli sgoccioli. I livelli da monitorare con attenzione in chiusura settimanale

Da inizio anno il titolo in questione è stato il peggiore del suo settore di riferimento con una performance negativa di circa il 50%. Tuttavia, il ribasso di Aeffe potrebbe essere agli sgoccioli. A differenza dell’ultima volta, infatti, le quotazioni sono molto vicine alla massima estensione ribassista in area 1,27 euro, per cui la probabilità che si possa assistere a un’inversione è molto elevata. Assumendo che le azioni formino un minimo in prossimità di questo livello, si può anche abbozzare una proiezione rialzista.

Sotto queste ipotesi il livello chiave da monitorare in chiusura di settimana è 1,9 euro. Una chiusura sopra questo livello, infatti, potrebbe far partire un rialzo il cui obiettivo più probabile passa per area 3 euro.

Attenzione, quindi, alle prossime chiusure settimanali in quanto potrebbero avere un forte impatto sul futuro del titolo.

La valutazione del titolo Aeffe

Dal punto di vista della valutazione, la situazione è abbastanza semplice. Tutti gli indicatori che si basano sui multipli di mercato, infatti, esprimono una forte sottovalutazione del titolo Aeffe. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili futuri. La forte sottovalutazione è confermata dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 50%.

Infine, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,83 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Un altro aspetto che non va trascurato è il miglioramento dello scenario futuro su Aeffe, da parte degli analisti. Negli ultimi 12 mesi, infatti, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo così come le stime di redditività per i prossimi esercizi. Gli analisti hanno sostenuto l’evoluzione positiva delle attività del gruppo con un cambio al rialzo delle previsioni di utile netto per azione.

Tra i punti di debolezza di Aeffe ricordiamo che il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per l’unico analista che copre il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre l’80% circa.

Il ribasso di Aeffe potrebbe essere agli sgoccioli. I livelli da monitorare con attenzione in chiusura settimanale

Il titolo Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 7 luglio a 1,444 euro, in rialzo del 4,49% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

