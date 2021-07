Poter avere un alimento guida che ci permette di ridurre due potenziali nemici del nostro organismo è molto rassicurante. Si pensi che basta 1 euro al giorno per stare bene col cuore e ridurre il colesterolo cattivo, grazie ai grassi Omega 3.

Dove si trovano i grassi Omega 3

Prima di tutto va detto che i grassi Omega hanno la particolarità di non far parte del nostro corpo. Bisogna allora introdurli con gli alimenti che li contengono.

Pesce e olio di pesce, crostacei, noci, mandorle, semi di girasole, lino, canapa e lecitina di soia hanno grassi Omega 3. Questi grassi sono molto noti per i loro benefici: proteggono dagli infarti e riducono il colesterolo cattivo.

Ma gli Omega 3 fanno veramente bene come si dice? Su questo argomento non tutti sono d’accordo e sembra che gli omega 3 abbiano un effetto molto relativo.

Gli Omega 3 non servono a molto

Secondo uno studio riepilogativo di tanti altri, a cura del Cochrane Heart Group, sembra che assumere integratori a base di Omega 3 non serva granché, qualcosina cambia con il pesce azzurro e salmone, ma non troppo.

Ci sono 2 tipi di Omega 3: quelli contenuti nel pesce azzurro e quelli presenti nei semi oleosi e fonti vegetali. Mangiando molto pesce non si riducono i rischi d’infarto né le malattie legate alle arterie. L’unico effetto è un leggero abbassamento dei trigliceridi e del colesterolo cattivo.

Per gli Omega 3 di tipo vegetale si riduce di poco il rischio a carico del cuore e delle arterie, nella misura di un caso ogni mille.

Riguardo al pesce azzurro, Lee Oper responsabile dello studio, afferma che non si può dire che il pesce azzurro sia utile. Tuttavia lei pensa di sì, perché contiene utili elementi che non sono presenti in altri alimenti, come iodio, selenio, calcio e vitamina D.

Basta 1 euro al giorno per stare bene col cuore e ridurre il colesterolo cattivo

Un recente studio spagnolo tuttavia afferma che buone dosi di Omega 3 da pesce azzurro, prevengono una ricaduta d’infarto nella metà dei casi analizzati. Succede il contrario se non si tratta di grassi Omega 3.

Possiamo dire allora che i grassi Omega 3 del pesce azzurro non sono nocivi, ricchi anche di sostanze utilissime all’organismo. Vale allora la pena spendere 1 euro, il costo di 100 grammi di pesce azzurro in scatoletta. Ciò corrisponde alla porzione standard raccomandata e che protegge il cuore, fa bene all’organismo, abbassa il colesterolo cattivo e anche i trigliceridi.

