Il fai-da-te può essere la cosa più bella del Mondo, molto divertente e creativo. Oppure può diventare un vero inferno, quando abbiamo a che fare con oggetti molto piccoli, come le viti. Quante volte ci è capitato di perdere le viti mentre le stavamo avvitando o svitando? Quante volte ci è capitato che ci cadessero? Oppure che stessimo lavorando con viti così piccole da infilare in buchi profondi dove difficilmente si riuscivano ad avvitare?

Questo è il motivo per cui esistono i cacciavite con la punta magnetizzata, uno dei metodi per risolvere l’annoso problema delle viti. Per non farsi più sfuggire le viti, ecco come magnetizzare la punta di un cacciavite.

Ecco come magnetizzare la punta di un cacciavite per non farsi più sfuggire le viti

I cacciaviti con la punta magnetica

Questi cacciaviti sono un portento e sono utilissimi nei nostri lavori di fai-da-te. Ma non tutti ce li hanno. Al posto che comprarli e spendere soldi, Noi di ProiezionidiBorsa sveleremo qualche trucco per magnetizzare la punta di cacciaviti che già abbiamo in casa.

I metodi fai-da-te

Per il primo metodo, tutto ciò che serve è un cacciavite e una calamita. Si può prendere la calamita e strofinarla sulla punta del cacciavite, solo e solamente in una direzione, e senza mai invertire i poli della calamita. Questi errori possono rendere inutili i nostri sforzi.

Questo metodo non è permanente, però è estremamente efficace se si vuole una prestazione veloce. Più è potente la calamita e più sarà duraturo l’effetto.

Un altro metodo è quello di tenere la punta del cacciavite, o tutto il cacciavite, sopra un potente magnete, anche quando non lo si usa. Il campo magnetico generato dalla calamita orienterà gli atomi di ferro in una direzione. Questo è anche il motivo per cui molti sarti lasciano gli spilli su di un magnete.

Purtroppo, anche se l’effetto è molto più potente e duraturo del primo, pure questo trucco non magnetizza in maniera permanente.