Quando le temperature salgono bisogna ricorrere a dei rimedi efficaci per proteggere il nostro organismo. E non c’è niente di meglio in questo caso che far ricorso proprio ai frutti tropicali che nascono nel caldo torrido. Ebbene ecco il fantastico frutto che mantiene elastiche le arterie e protegge il cuore dall’infarto.

La frutta meravigliosa

Quando fa caldo non c’è niente di meglio che fare il pieno di vitamine. Queste ci vengono in modo particolare dalla frutta di stagione. In questo periodo troviamo dal fruttivendolo albicocche, anguria, amarene, ciliegie, fichi, fioroni, lamponi, limoni, meloni, mirtilli, nespole, pere, pesche, ribes e susine.

Consumando questi frutti ci sentiremo più attrezzati per vivere meglio il mese estivo. Un esempio fra tutti è l’anguria con il suo contenuto ricco di sali minerali. Facilmente si perdono con la sudorazione e una fetta d’anguria serve bene a reintegrarli.

Il fantastico frutto che mantiene elastiche le arterie e protegge il cuore dall’infarto

Un frutto tuttavia molto utile in questo periodo è la banana. Si trova oramai al mercato tutti i mesi dell’anno, pur essendo di origine tropicale. Ma è soprattutto in estate che può rivelarsi veramente utile per il suo alto contenuto di potassio.

Ebbene uno studio della University of Alabama at Birmingham mostra per la prima volta, quanto sia necessario il potassio nel corpo umano e in particolare per le arterie e il cuore. Il potassio è importantissimo per prevenire l’indurimento delle arterie e l’arteriosclerosi. Questa a sua volta può causare problemi gravi al cuore come l’infarto.

La ricerca rivela invece come il potassio mantenga le arterie flessibili, prevenendo il rischio di gravi complicazioni.

Gli alimenti ricchi in potassio

Per garantire il potassio necessario alla buona salute delle arterie e aiutare il cuore a battere con regolarità, bisogna cibarsi appropriatamente. La frutta che contiene più potassio e che è bene mangiare quando fa caldo è certamente la banana. Basta una banana al giorno per introdurre 425 mg di potassio. Fra gli altri alimenti che contengono potassio troviamo: avocado, patate, cavoli, spinaci, asparagi, legumi e albicocche.

È sempre consigliabile consumare gli alimenti freschi, per avere il massimo apporto nutritivo possibile e garantire buona salute alle nostre arterie.

