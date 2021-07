Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato come la natura offra incredibili rimedi per numerose patologie che affliggono un’elevata percentuale della popolazione. Molti rimedi naturali, infatti, possono aiutare a contrastare fastidiosi disturbi come acidità, gastrite, problemi digestivi. Proprio come illustrato nell’articolo “Basta un cucchiaio dopo i pasti per eliminare immediatamente l’acidità di stomaco senza farmaci e sentirsi incredibilmente leggeri”. Quest’oggi invece i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno che basta 1 cucchiaino della polvere di baobab per contrastare in modo naturale e contemporaneamente glicemia e colesterolo alti.

Questo incredibile albero che cresce in Africa è chiamato anche albero magico, albero farmacia o albero della vita in quanto simbolo di fertilità e longevità. Infatti ogni parte di questo albero ha innumerevoli proprietà benefiche per l’organismo. Infatti è ricco di vitamine, fibre e sali minerali. È un vero e proprio toccasana per il benessere di tutto il corpo. Fa bene all’intestino, grazie al contenuto di fibre, al cuore e al sistema cardiovascolare, grazie all’alto contenuto di vitamina C. Ma non solo, ecco di seguito illustrati gli ulteriori benefici di questa meraviglia della natura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Basta 1 cucchiaino per contrastare in modo naturale e contemporaneamente glicemia e colesterolo alti

Il baobab grazie al suo apporto di fibre e al suo elevato contenuto di polifenoli può essere un ottimo alleato per tenere a bada la glicemia. Infatti, l’assunzione della sua polvere riduce i valori alti degli zuccheri nel sangue. Le sue fibre, inoltre, oltre a contenere i valori della glicemia, abbattono il colesterolo e aiutano la digestione. Uno studio pubblicato sul Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis effettuato su animali da laboratorio ha mostrato effetti benefici su colesterolo e diabete. In particolare l’estratto del baobab ha protetto l’organismo dagli effetti negativi del diabete, attenuando l’ipercolesterolemia. Pertanto per apportare benefici all’organismo e sentirci bene, basterà sciogliere un cucchiaino di polvere di baobab in mezzo bicchiere d’acqua prima dei pasti.

Approfondimento

Questo alimento povero pulisce le arterie dal colesterolo e protegge cuore e cervello dall’ischemia