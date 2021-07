Quante volte ci è capitato di buttare nella spazzatura alimenti scaduti o andati a male?

A volte dimentichiamo di guardare la data di scadenza durante la spesa o dimentichiamo di avere un determinato alimento in dispensa. Per cui, trascorso del tempo, siamo costretti a buttarlo. Anche con il cibo fresco ci comportiamo in egual modo. Apriamo un alimento e lo poniamo in frigo per poi, se non consumato, gettarlo nella spazzatura. Vediamo, dunque, quali sono i cibi con una buona conservazione e alcuni metodi per conservare gli alimenti aperti.

Ecco i trucchetti per conservare a lungo gli alimenti evitando sprechi e risparmiando soldi

Ingerire cibi scaduti è altamente sconsigliato, perché rischiamo davvero grosso a livello intestinale. Ci sono alcuni alimenti che, se conservati nel modo giusto, possono durare molto a lungo.

Il miele ha una durata lunga ed ha una buona tenuta di conservazione grazie alla sua composizione chimica. Una volta aperto, però, dobbiamo necessariamente chiudere bene il coperchio e il barattolo deve essere riposto in un luogo fresco e asciutto.

Anche i legumi secchi si conservano bene, poiché privi di acqua, per cui è difficile che si formino i batteri. Vanno, però, conservati in un luogo asciutto e lontani da fonti di calore.

Il tonno in scatola ha una lunga tenuta di conservazione, poiché la scatoletta di latta non permette la formazione dei batteri e dei germi. Una volta aperto, però, è necessario consumarlo in breve tempo.

Ultimo alimento che si conserva bene è il riso, ma, una volta aperto, deve essere chiuso ermeticamente nei barattoli di vetro oppure nella stessa scatola chiusa con lo scotch. Inoltre, deve essere posizionato in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Ecco i trucchetti per conservare a lungo gli alimenti evitando sprechi e risparmiando soldi.

