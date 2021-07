A soffrire di mal di testa è gran parte della popolazione, soprattutto le donne nei giorni prima e durante il ciclo. Ci sono vari tipi di mal di testa, in particolare secondo la classificazione ufficiale ci sono ben 13 tipologie di mal di testa. Queste si distinguono in cefalee primarie e cefalee secondarie.

Per quanto riguarda le prime, l’origine del mal di testa è incerto. Potrebbe derivare ad esempio da fattori ormonali, stile di vita, fattori ambientali. Mentre nelle cefalee secondarie, il mal di testa è sintomo di una patologia. Si pensi ad esempio al mal di testa causato dall’influenza.

Il mal di testa a volte può diventare talmente intollerabile da rovinare l’intera giornata. Ricorrere sempre ad antidolorifici a lungo andare può anche creare assuefazione. Ma con un elemento naturale come il magnesio si possono ottenere benefici importanti. Infatti basta 1 cucchiaino al giorno per combattere il mal di testa e cattivo umore. Ciò vale anche per il mal di testa nei giorni che precedono e durante il ciclo. Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano come prevenire e contrastare il mal di testa grazie a questo minerale, di cui a volte potremmo esserne carenti. Infatti sembra incredibile ma chi è costantemente nervoso potrebbe avere semplicemente una carenza di questo minerale.

Il magnesio è un minerale molto importante per il nostro benessere, la sua carenza nell’organismo può incidere molto sul sistema nervoso e sull’emicrania. Numerosi studi hanno dimostrato una correlazione tra carenza di magnesio ed emicrania. Pertanto assumere un cucchiaino, per una o due volte al giorno, può tenere lontano il mal di testa, senza rovinare la giornata.

Lo stesso vale per il mal di testa che affligge le donne prima e durante il ciclo. Infatti studi scientifici hanno dimostrato come la somministrazione di magnesio abbia diminuito i dolori propri del ciclo mestruale e diminuito episodi di emicrania. Si è inoltre desunto che la soglia di emicrania più bassa sia in stretta correlazione con la carenza di magnesio. Pertanto, secondo gli esperti basta assumere magnesio una settimana prima del ciclo e durante tutto il ciclo. In questo modo, potremo dire addio a mal di testa, nervosismo e cattivo umore. Ed è proprio vero che a volte basta un semplice cucchiaino per ritrovare il benessere del corpo e della mente.