La natura offre moltissime sostanze che fanno bene all’organismo, in modi diversi ed a volte davvero inimmaginabili. Alcune delle molecole più utili offerte da Madre Natura sono senza dubbio gli antiossidanti. Queste sostanze possono mantenere le cellule giovani e sane e per questo sono molto utili nel prevenire l’invecchiamento e diversi problemi di salute.

Ed esiste un indice che guida nella scelta degli alimenti con la maggior quantità di antiossidanti: l’indice ORAC.

Come funzionano gli antiossidanti

Gli antiossidanti sono peptidi, enzimi e oligoelementi capaci di bloccare i radicali liberi dell’ossigeno, detti ROS e di prevenire eventuali danni alle cellule. In questo modo, gli antiossidanti proteggono da:

Invecchiamento;

Rughe;

Problemi cardiaci;

Demenza e patologie neurodegenerative;

Cancro.

Sono perciò sostanze molto utili per la salute e per vivere bene e con un corpo sano il più a lungo possibile. Ecco perché conoscere quali alimenti contengono la maggior quantità di antiossidanti è così importante. Ed è esattamente ciò che fa l’indice ORAC: spiega dove trovare gli antiossidanti e in quali dosi.

Ecco come fare a mantenersi giovani ed in salute grazie a questo indice che non va assolutamente trascurato: l’indice ORAC

L’indice ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) è una tabella che classifica gli antiossidanti e serve per valutare gli alimenti in base al loro potere antiossidante. Questa scala fornisce un’ottima indicazione sul potere antiossidante di un alimento, ma logicamente ha dei limiti e per questo non si usa in ambito scientifico.

Comunque, secondo questo indice la dose quotidiana minima di antiossidanti da assumere con la dieta è di 2000 unità ORAC. Ecco, quindi, come fare a mantenersi giovani ed in salute grazie a questo indice che non va assolutamente trascurato, integrando alimenti ricchi di antiossidanti nella dieta. Tra questi ricordiamo:

I carciofi: con oltre 9000 unità ORAC per carciofo;

Il succo d’uva nera: 5216 unità al bicchiere;

I mirtilli: 3480 unità per tazza;

Le pere: 3000 unità per frutto;

Le melanzane ed i peperoni rossi: 2463 unità per frutto.

Per cui, seguendo le direttive di questo indice ci si manterrà in salute ed in forma il più a lungo possibile.